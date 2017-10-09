Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, депутата Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия".

Ранее глава государства принял досрочную отставку руководителя региона Виктора Назарова.

Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва Свердловской области. Отец - крановщик вальцелитейного цеха Кушвинского завода прокатных валов, мать - кассир на железнодорожной станции "Гороблагодатская".

В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (ныне - Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) по специальности "инженер-теплоэнергетик".

Кандидат экономических наук. В 1998 году в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Институциональные факторы эффективного реформирования отношений собственности".

В 1989-1990 годах - инженер на предприятии "ТАЛ Малахит", город Свердловск (ныне - Екатеринбург).

С 1990 по 1995 год работал в различных должностях в Рабочем центре экономических реформ при правительстве РФ, был специалистом 2-й категории, заведующим отдела региональной экономики, начальником управления по региональной политике.

В 1991 года занимал должность заместителя генерального директора российско-американского совместного предприятия "Ист Лайн".

В 1994-1996 годах - депутат Свердловской областной думы. 10 апреля 1994 года был избран по Серовскому округу №7 от Свердловского областного отделения Партии российского единства и согласия (лидер - министр РФ по делам национальностей и региональной политике Сергей Шахрай).

В 1995-1998 годах был заместителем председателя правительства Свердловской области - председателя комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Неоднократно избирался депутатом обеих палат Законодательного собрания Свердловской области: Областной думы (2000, 2002, 2004 годов) и Палаты представителей (1998).

В апреле 1999 года был избран председателем областного Совета движения трудящихся за социальные гарантии "Май".

В 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области. 12 сентября во втором туре получил 28,25% голосов, проиграв действующему главе региона Эдуарду Росселю (63,07%).

В октябре 1999 года возглавил избирательный блок "Мир, Труд, Май", принявший 19 декабря того же года участие в выборах в Госдуму III созыва (блок получил 0,57% голосов, в Думу не прошел).

Инициатор создания и лидер областной общественной организации "Промышленный парламент Свердловской области", избирательного блока "Союз бюджетников Урала".

В 2007 году стал членом партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (с 2009 года - "Справедливая Россия"). В 2007-2008 годах был секретарем бюро Совета регионального отделения партии в Свердловской области.

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы V созыва. 2 декабря 2007 года избран по федеральному списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь" (возглавлял региональную группу №70, Свердловская обл.). Был членом комитета по транспорту.

В июле 2008 года избран председателем Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области.

С апреля 2011 года - член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия".

В 2011-2016 годах - депутат Госдумы VI созыва. 4 декабря 2011 года был избран по федеральному списку "Справедливой России" (возглавлял региональную группу №59, Свердловская обл.). Занимал пост первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

8 сентября 2013 года баллотировался от "Справедливой России" на пост главы Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской городской думы. По итогам голосования главой Екатеринбурга был избран Евгений Ройзман (33,31%). Бурков занял третье место, набрав 20,25%.

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка кандидатов партии "Справедливая Россия". Был первым номером в региональной группе №44 (Свердловская обл.). Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 555 тыс. руб., супруги - 480 тыс. руб.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013).

Женат, супруга - Татьяна. Имеет сына Владимира.

Увлекается охотой.