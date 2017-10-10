Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Станислав Воскресенский, занимавший до последнего времени должность заместителя министра экономического развития РФ.

Коньков возглавлял область с октября 2013 года - в общей сложности 1456 дней (46-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя региона в 2013-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Конькова на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Ивановской области увеличился на 8,08% - со 158 млрд 229 млн руб. в 2013 году до 171 млрд 20 млн руб. в 2015 году (Росстат; данные за 2016 год не опубликованы). По этому показателю в 2013 году регион занимал 65-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 69-е. Согласно прогнозу областного правительства, ВРП в 2016 году ожидается в размере 226 млрд 600 млн руб.

По данным Росстата, ВРП на душу населения в регионе с 2013 по 2015 год увеличился на 9,41% - со 151 тыс. 264 руб. до 165 тыс. 496 руб. (77-е место в 2013 году, 78-е - в 2015 году).

В 2013 году бюджет области был исполнен с дефицитом в 3 млрд 50 млн руб. Доходы составили 36 млрд 554 млн руб., расходы - 39 млрд 604 млн. (63-е место среди российских регионов по обоим показателям). В 2016 году дефицит бюджета сократился по сравнению с 2013 годом в 2,4 раза - до 1 млрд 246 млн руб. При этом доходы увеличились на 1,89% - до 37 млрд 245 млн руб., расходы уменьшились на 2,81% - до 38 млрд 491 млн руб. (66-е место по двум показателям).

В бюджете области на 2017 год заложен дефицит в размере 827 млн руб., что в 1,5 раза меньше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 11,95% - до 32 млрд 794 млн руб., расходы - на 12,65% - до 33 млрд 621 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2016 году составили 22 млрд 616 млн руб., сократившись на 33,36% по сравнению с 2013 годом. По этому показателю область переместилась с 68-го места среди субъектов РФ в 2013 году на 75-е в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Ивановская область находится на 62-м месте по уровню жизни населения, на 71-м - по уровню экономического развития, на 52-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Конькова на посту губернатора численность населения региона уменьшилась на 2,48% - с 1 млн 49 тыс. человек на 1 января 2013 года до 1 млн 23 тыс. на аналогичную дату 2017 года (50-е место в 2013 году, 51-е - в 2017 году). При этом рождаемость на 1 тыс. человек сократилась на 2,68% - с 11,2 человека в 2013 году до 10,9 в 2016 году. По этому показателю в 2013 году регион занимал 71-е место, в 2016 году делил 77-78-е позиции с Брянской областью.

Смертность на 1 тыс. населения уменьшилась на 1,84% - с 16,3 человека в 2013 году (7-е место) до 16 в 2016 году (9-е место). Уровень безработицы незначительно вырос - на 0,4 процентных пункта - с 5,2% в 2013 году (регион делил 52-57-е места с Брянской, Смоленской, Саратовской, Тюменской областями и Республикой Марий Эл) до 5,6% в 2016 году (51-53 места с Тюменской и Владимирской областями).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 16,25% по сравнению с 2013 годом и составил в 2016 году 22 тыс. 67 руб. (74-е место в 2013 году, 78-е - в 2016). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 75,18% - до 16 тыс. 803 руб. Несмотря на рост, Ивановская область переместилась с 44-го места в 2013 году на 50-е в 2016 году в рейтинге субъектов РФ.

С 2013 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения выросло на 0,87% (с 1 тыс. 387 до 1 тыс. 399), в итоге область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 49-го на 45-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, Коньков входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Делил 39-40-е места с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, с которым набрал одинаковое количество баллов - 64.