Итоги деятельности Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Андрей Турчак возглавлял область с февраля 2009 года - в общей сложности 3161 дней (16-е место по продолжительности пребывания в должности среди действующих глав субъектов РФ). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя региона в 2009-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Андрея Турчака на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Псковской области увеличился на 77,96% - с 74 млрд 648 млн руб. в 2009 г. до 132 млрд 842 млн руб. в 2015 году (Росстат; данные за 2016 год не опубликованы). По этому показателю в 2009 году регион занимал 70-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 73-е. По оценкам Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, в 2016 году ВРП региона составит 138 млрд руб.

Согласно Росстату, ВРП на душу населения с 2009 по 2015 год увеличился в Псковской области на 88,21%: со 108 тыс. 798 руб. до 204 тыс. 769 руб. (63-е место в 2009 году, 71-е - в 2015 году).

В 2009 году областной бюджет был исполнен с дефицитом в 747 млн руб. Доходы составили 19 млрд 824 млн руб. (70-е место среди российских регионов), расходы - 20 млрд 571 млн (69-е место). В 2016 году дефицит бюджета вырос более чем в два раза - до 1 млрд 516 млн руб. При этом доходы увеличились на 52,23% - до 30 млрд 178 млн руб., расходы - на 54,07% - до 31 млрд 694 млн руб. (72-е место по обоим показателям).

В областном бюджете на 2017 год заложен дефицит в размере 2 млрд 300 млн руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 14,44% - до 25 млрд 819 млн, расходы - на 11,28% - до 28 млрд 119 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2016 году выросли в 2,1 раза по сравнению с 2009 года и составили 27 млрд 266 млн руб. По этому показателю область переместилась с 76-го места среди субъектов РФ в 2009 году на 71-е место в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Псковская область находится на 49-м месте по уровню жизни населения, на 56-м - по уровню экономического развития, на 22-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Андрея Турчака на посту губернатора численность населения Псковской области уменьшилась на 6,96% - с 690 тыс. человек в 2009 г. (66-е место среди субъектов РФ) до 642 тыс. на аналогичную дату 2017 года (68-е место). При этом рождаемость на 1 тыс. населения за этот период выросла на 5,71% - с 10,5 человека в 2009 году до 11,1% в 2016 году. По этому показателю в 2009 году регион делил 72-73-е места со Смоленской областью, в 2016 году - 72-74-е места с Магаданской и Курской областями.

По уровню смертности в 2016 году, как и в 2009-м, Псковская область находилась на первом месте среди российских регионов. Однако этот показатель на 1 тыс. населения снизился за последние семь лет на 15,17% - с 21,1 человека в 2009 году до 17,9 в 2016 году.

Уровень безработицы уменьшился на 4,3 процентного пункта - с 11% в 2009 году (16-е место среди субъектов РФ) до 6,7% в 2016 году (31-32-е позиции с Ярославской областью).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 76,26% по сравнению с 2009 годом и составил в 2016 году 22 тыс. 264 руб. (63-е место в 2009 году, 77 - в 2016 году). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 2,9 раза - до 16 тыс. 761 руб. По этому показателю область поднялась с 52-го места в 2009 году на 51-е в 2016 году.

С 2009 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 23,41% (с 1 тыс. 918 до 1 тыс. 469). При этом Псковская область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 46-го на 40-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, Андрей Турчак входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занимал 37-е место (66 баллов).