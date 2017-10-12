Кто возглавлял генсовет партии "Единая Россия". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии.

По словам премьер-министра, впоследствии кандидатуру Андрея Турчака "рассмотрит съезд партии".

Генеральный совет "Единой России" - руководящий коллегиальный орган партии, отвечающий за ее оперативное руководство. В его состав могут входить не более 170 членов партии, включая секретарей региональных и представителей местных и первичных отделений (не менее 20% от общего количества). Руководство деятельностью совета, а также его президиума осуществляет секретарь генсовета. Он представляет партию во взаимоотношениях с органами госвласти и иными организациями, заверяет списки кандидатов в депутаты Госдумы и пр.

С момента образования партии в 2003 году и до 2012 года руководителя генсовета утверждал президиум этого органа. С 2012 года секретаря избирают члены генсовета партии из своего состава. Выборы проходят на альтернативной основе, в них должны принимать участие не менее двух кандидатов. Для избрания претенденту достаточно получить простое большинство голосов. Срок полномочий руководителя генсовета составляет пять лет.

В случае, если прежний глава генерального совета досрочно покинул свой пост, устав партии позволяет назначить временно исполняющего обязанности секретаря до избрания нового руководителя. Соответствующее решение может принять как сам совет, так и председатель партии. При этом врио секретаря генсовета не обязательно должен являться членом данного органа.

Всего с 2003 года в "Единой России" сменились три руководителя совета, из которых дольше всех на посту находился Сергей Неверов. Все бывшие секретари генсовета партии в период исполнения своих полномочий являлись депутатами Госдумы.

Валерий Богомолов (2003-2005)

Валерий Николаевич Богомолов родился в 1951 году в Архангельске. Бывший дипломат, в 1988-1992 годах работал в посольстве СССР/РФ в Германии, затем преподавал в Российской академии госслужбы при президенте РФ. В 1996-2002 годах был собственным корреспондентом газеты "Трибуна" в Венгрии. В 2002 году стал советником председателя Совета Федерации Сергея Миронова, затем возглавил управление кадров аппарата Совфеда.

29 марта 2003 года на II съезде партии "Единая Россия" он вошел в состав ее генсовета, а 1 апреля того же года был избран его секретарем (с 27 ноября 2004 года - секретарь президиума генсовета, в связи с реорганизацией оргструктуры партии). Возглавлял генсовет "Единой России" до 22 апреля 2005 года, затем его сменил Вячеслав Володин. Одновременно в 2003-2011 годах Богомолов был депутатом Госдумы, в 2003-2007 годах - первым заместителем лидера фракции "Единая Россия" Бориса Грызлова. В октябре 2011 года был назначен аудитором Счетной палаты РФ.

Вячеслав Володин (2005-2010)

Вячеслав Викторович Володин родился в 1964 году в Саратовской области. Доктор юридических наук, профессор. В 1990-е годы был заместителем мэра Саратова, затем заместителем губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова. В 1999 году ушел с госслужбы и переехал в Москву, где начал партийную карьеру в движении "Отечество": занимал должность заместителя руководителя предвыборного штаба. В декабре того же года был избран в Госдуму от блока "Отечество - вся Россия" (ОВР), в 2001 году стал руководителем фракции ОВР, сменив на этом посту Евгения Примакова.

Затем, с 2003 по 2010 год, был заместителем председателя Госдумы и заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Грызлова. 22 апреля 2005 года избран секретарем президиума генсовета "Единой России". Покинул этот пост 21 октября 2010 года в связи с переходом на госслужбу. В 2010-2011 году занимал пост заместителя председателя правительства РФ Владимира Путина, руководителя Аппарата правительства РФ, в 2011-2016 годах - первого заместителя руководителя Администрации президента (сменил на этом посту Владислава Суркова). Курировал управление внутренней политики и вопросы межнациональных отношений.

В 2016 году вновь был избран в Госдуму и стал председателем верхней палаты парламента. В Администрации президента Володина сменил Сергей Кириенко.

Сергей Неверов (2010-2017)

Сергей Иванович Неверов родился в 1961 году в Кемеровской области. Трудовую карьеру начинал как шахтер, затем стал одним из лидеров Кемеровского областного профсоюза угольщиков. В декабре 1999 года при поддержке шахтерских профсоюзов был избран депутатом Госдумы. В нижней палате парламента вошел в группу "Народный депутат" Геннадия Райкова, в сентябре 2003 года перешел во фракцию ОВР Володина. Впоследствии переизбирался в Госдуму от "Единой России" в 2003, 2007, 2011 годах. В 2016 году стал депутатом седьмого созыва Госдумы и заместителем председателя нижней палаты парламента Володина.

Одновременно возглавлял генсовет "Единой России". С 21 октября 2010 года, после перехода Володина в Аппарат правительства, исполнял обязанности секретаря президиума генерального совета партии. 15 сентября 2011 года был утвержден на посту секретаря президиума. В мае 2012 года на съезде "Единой России" в структуру партии были внесены изменения, согласно которым вместо должности секретаря президиума генсовета была введена выборная должность секретаря генсовета. 26 мая 2012 года Неверов был избран секретарем генсовета партии.

Баллотировался вместе со своим заместителем по генсовету, депутатом Госдумы Сергеем Железняком и вице-спикером Заксобрания Владимирской области Сергеем Бородиным. За Неверова было подано 109 голосов из 170, за Железняка - 15, за Бородина - 11. 22 января 2017 года Неверов был переизбран на новый срок, получив 131 голос (на заседании присутствовали 147 членов генсовета). За его единственного конкурента, председателя Воронежского отделения партии Владимира Нетесова, было отдано 16 голосов. 9 октября 2017 года Неверов возглавил фракцию единороссов в Госдуме и сложил полномочия руководителя генсовета "Единой России".