Биография актера Дмитрия Марьянова

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 октября 2017 года в Лобне (Московская область) на 48-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Марьянов.

Дмитрий Юрьевич Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве в семье Юрия Георгиевича Марьянова и Людмилы Романовны Лидовой. Отец - мастер по гаражному оборудованию, мать - бухгалтер. В детстве Дмитрий Марьянов занимался плаванием, самбо и боксом.

Учился в театральной школе при Театре-студии на Красной Пресне (ныне - "Московский театр Около дома Станиславского").

Первую главную роль в кино Дмитрий Марьянов исполнил в 15 лет, сыграв школьника Алика Радугу в музыкальном телефильме "Выше Радуги" по одноименному произведению Сергея Абрамова (1985, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич). В 1988 году Марьянов снялся в роли старшеклассника Павла в психологической драме Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской, в 1991 году - в роли студента Вадима в мелодраме Валерия Тодоровского "Любовь".

В 1992 году он окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), где занимался в мастерской Юрия Авшарова. После первого курса был призван в армию, служил в части Военно-воздушных сил в Вышнем Волочке (Тверская область).

Получив профессиональное актерское образование, исполнял различные роли в фильмах и сериалах: "Какая чудная игра" (1995, режиссер Петр Тодоровский), "Змеиный источник" (1997, Николай Лебедев), "Ростов-папа" (2000-2001, Кирилл Серебренников и Илья Малкин), "Львиная доля" (2001, Александр Муратов), "Кавалеры морской звезды" (2003, Евгений Звездаков), "Боец" (2004, Евгений Серов), "Студенты" (2005, Ольга Перуновская), "Мираж" (2008, Тигран Кеосаян), "Отцы" (2010, Арменак Назикян), "Норвег" (2015, Алена Званцова), "Вышибала" (2016, Сергей Крутин) и др.

В общей сложности фильмография Дмитрия Марьянова насчитывает более 70 работ.

С 1992 по 2003 год Дмитрий Марьянов был актером Московского государственного театра "Ленком". Исполнял роли в спектаклях: "Бременские музыканты" по мотивам одноименной сказки братьев Гримм, "Юнона и Авось" по поэме Андрея Вознесенского "Авось", "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова, "Варвар и еретик" по роману Федора Достоевского "Игрок", "Две женщины" по комедии Ивана Тургенева "Месяц в деревне" и др.

С 2003 года сотрудничал с продюсерской компанией Эльшана Мамедова "Независимый театральный проект". Был задействован в постановках "Рикошет" по пьесе Эдварда Тейлора, Ladies' Night по комедии Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара, "Игра в правду" по пьесе Филиппа Лелюша, "Белоснежка и другие" по мотивам сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов".

Исполнял роль диджея Димы в спектаклях "День выборов" и "День радио", поставленных комическим театром "Квартет И".

Лауреат премии благотворительного фонда им. Евгения Леонова (1998, за роль в спектакле "Две женщины").

Обладатель награды за лучшую мужскую роль второго плана Всероссийского Шукшинского кинофестиваля (2016, за роль в фильме "Норвег").

Был женат на психологе Ксении Бик. У них была общая дочь Анфиса. Также у Дмитрия Марьянова остался сын Даниил. Его мать - манекенщица Ольга Аносова.

В разное время Дмитрий Марьянов был ведущим телепрограмм "Катастрофы недели" (ТВ-6), "Очевидец. Самое шокирующее" (РЕН ТВ) и "ИноСтранная кухня" ("Домашний").

В 2007 и 2009 гг. в паре с серебряной медалисткой Олимпийских игр Ириной Лобачевой принимал участие в телешоу "Ледниковый период" (Первый канал). В 2010 году в паре с радиоведущей Аллой Довлатовой выступал в танцевальном проекте "Стиляги-шоу" ("Россия 1").

Жизни и творчеству актера посвящен документальный фильм из цикла "Человек в кадре" (2010).