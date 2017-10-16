Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уход из жизни актера театра и кино Дмитрия Марьянова стал потрясением для его друзей и коллег. Артист скончался 15 октября на 48-м году жизни.

ТАСС

Актер Александр Домогаров, друживший с Марьяновым, в беседе с ТАСС отметил, что не может говорить о своем друге в прошедшем времени. На странице в Facebook он написал: "Этого не может быть. Так не должно быть. Я не в шоке, я просто убит, не могу поверить".

Камиль Ларин, сыгравший с Марьяновым в кинокомедии "День радио", сказал ТАСС, что "даже произнося имя - Дима Марьянов - у каждого возникает образ человека с искрой, ироничного, доброго, своего человека". "Мы с ним действительно проводили много времени, одно время мы жили близко, ходили на набережную, сидели, подолгу разговаривали, - поделился Ларин. - Обидно... обидно, что можно было еще общаться с этим человеком, я слышал про проблемы со здоровьем и думал - надо позвонить, надо позвонить, надо... Господь берет лучших к себе".

Своими воспоминаниями о Марьянове и работе с ним над фильмом "Выше радуги" поделился дрессировщик и актер Юрий Куклачев. "Когда он был уже взрослый актер, мы не встречались, потому что актеры редко встречаются в жизни. У меня гастроли, у него кино. Но мы зато встретились, когда он был еще мальчиком, на фильме "Выше радуги", - рассказал он. "Добрый, отзывчивый, спокойный, он органичный - вот в чем особенность. Он не играет, он живет. Талант - он именно на искренности. Очень жаль, что такие люди уходят из жизни", - сказал Куклачев.

Фигурист Илья Авербух, который тренировал Марьянова для выступлений на шоу "Ледниковый период", заметил, что актер был "очень творческий, очень яркий человек". "У него всегда было очень много разных идей. Это, конечно, шок, - сказал Авербух. - Он жил на полную катушку, любил яркие эмоции, это, бесспорно, очень большой актер, большой артист".

Актриса Татьяна Скороходова сказала ТАСС, что "невозможно поверить в то, что Димы нет". "Он был великолепным человеком, очень добрым. Каким он был актером, конечно, знает вся страна", - сказала актриса. "Когда мы последний раз разговаривали, он был полон надежд, планов, за последний год, мне кажется, у него был взлет во всех смыслах", - добавила Скороходова.

Актриса Ирина Безрукова на своей странице в Instagram вспомнила о совместной работе с актером, опубликовав кадр из фильма "Графиня де Монсоро". "Дима... Ну, как же так? Снимались весело и с азартом... Виделись потом редко, но как-то всегда с восторгом взаимным...", - написала Безрукова.

Дима.. Ну как же так? Таким я тебя впервые увидела.. Чехия, съёмки «Графини де Монстро».. Снимались весело и с азартом.. Виделись потом редко , но как-то всегда с восторгом взаимным.. Добрый, радостный, с улыбкой, распахнутый и озорной ..#димамарьянов Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Окт 15 2017 в 2:06 PDT