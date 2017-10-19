Экологический сбор за использование полиэтиленовых пакетов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов выступил с предложением о введении экологического сбора за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что ведомство "уже прорабатывает этот вопрос".

История появления полиэтиленовых пакетов

Использовать пластик, в том числе плотный полиэтилен для фасовочной тары в магазинах начали в 1950-х годах.

Современные полиэтиленовые "пакеты-майки" были изобретены в середине 1960-х годов в Швеции. Заявка на патент по их производству в США была подана 10 июля 1962 года шведской компанией Celloplast и инженером Стеном Густавом Тулином. Патент был выдан в 1965 году.

Уже в начале 1980-х годах в супермаркетах США и Западной Европы полиэтиленовые пакеты вытеснили распространенные ранее бумажные. Для удобства покупателей пакеты обычно выдавались бесплатно или за символическую сумму.

В России производство полиэтиленовых пакетов было налажено только во второй половине 1980-х годов, массовое распространение они получили в середине 1990-х годов.

Статистика

По данным немецкой аналитической компании Ceresana, мировой рынок гибкой пластиковой упаковки в 2016 году составил 60,8 млн т (из них пакетов, по разным оценкам, от 500 млрд до 1 трлн штук). В США, по данным национального Агентства по охране окружающей среды, ежегодно используется 380 млн штук пластиковых мешков и пакетов.

По данным аналитической компании IndexBox Russia, в 2016 году их производство в РФ составило 22,82 млрд штук, из которых 1,2 млрд было продано за рубеж, также порядка 5 млрд - импортировано. Общий рынок полиэтиленовых пакетов в 2016 году оценивается в 64 млрд руб. По словам координатора проекта "Ноль отходов" организации "Гринпис России" Александра Иванникова, ежегодно в России производится в 2,5 раза больше пластиковых мешков и пакетов - 60 млрд штук, при этом они составляют порядка 0,5% от всего коммунального мусора в РФ.

Экологическая проблема

Широкое применение пластиковых пакетов, особенно в развивающихся странах, привело к серьезной экологической проблеме. В среднем они используются 25 минут после чего выбрасываются. Для полного разложения полиэтиленового пакета требуется от 100 до 500 лет (в зависимости от плотности). Уже в конце 1980-х годов в Бангладеш были зафиксированы наводнения, возникшие после того, как пластиковые пакеты закупорили дренажную систему городов (в 1990 году в Дакке из 9,3 млн использованных пакетов только 10% были выброшены в мусорные баки). Наиболее крупными были наводнения в 1988 и 1998 годах - тогда погибли 2,3 тыс. и 1 тыс. человек соответственно.

В 1988 году в Тихом океане было обнаружено мусорное пятно, ныне его площадь оценивается в 0,7-1,5 млн кв. км, на 80% образованное из пакетов, попавших с берегов Азии, Северной и Южной Америки.

В настоящее время существует несколько вариантов решения экологических проблем, вызванных использованными полиэтиленовыми пакетами:

замена полиэтиленовых пакетов биоразлагаемыми. Для этого к полиэтилену обычно добавляют полилактид, благодаря чему пакет разлагается за 3-6 месяцев;

возврат к бумажным пакетам. Они быстро разлагаются в природе, однако менее удобны. При этом их изготовление с экологической точки зрения подвергается сомнению, поскольку бумага производится из деревьев;

стимулирование потребителей к использованию различного рода многоразовых пакетов: холщовых мешков, авосек, а также крепких пакетов из полиэтилена.

Экологические сборы и запреты полиэтиленовых пакетов

Простые одноразовые полиэтиленовые пакеты удобны и покупателям, и продавцам за счет минимальной себестоимости производства (до 10 копеек за штуку). Поэтому с 2000-х годов государства начали вводить различные законодательные ограничения или налоги для продажи полиэтиленовой тары.

Из-за наводнений, вызванных полиэтиленовыми пакетами, Бангладеш в 2002 году стала первой страной, где был введен полный запрет на их производство и продажу. Нарушителям грозит до шести лет тюрьмы и штраф на сумму до $12 тыс. Однако отмечалось, что уже спустя год после введения запрета его почти перестали соблюдать. Индия ввела аналогичное ограничение вскоре после Бангладеш, однако правоприменение там также столкнулось с трудностями.

В 2002 году другой подход к решению проблемы полиэтиленовых пакетов внедрили в Ирландии. Там появился налог-акциз в €0,15 за каждый пакет (ныне - €0,22), средства от которого шли в экологический фонд страны. Уже в 2008 году сообщалось, что потребление одноразовых полиэтиленовых пакетов в стране резко упало: с 328 до 22 штук на человека в год.

В настоящее время полный запрет на продажу бионеразлагаемых полиэтиленовых пакетов действует в КНР (c 2008 года, касается только очень тонких одноразовых пакетов), Италии (с 2011 года), Марокко (c 2015 года), Франции (с 2016 года). В Кении запрет введен в августе 2017 года, причем отличается суровыми наказаниями за несоблюдение: производители, продавцы и даже покупатели могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до четырех лет или штрафом до $40 тыс.

В странах Западной Европы в основном действуют экологические налоги на пакеты. В Германии после введения такого налога в 2016 году большинство сетей супермаркетов перешли на продажу только биоразлагаемых пакетов. В Великобритании налог (£0,05 с каждого проданного пакета) появился в 2011 году, с 2015 года действует по всей стране.

В США общего закона по запрету или налогообложению пакетов нет. Некоторые штаты и муниципалитеты полностью запретили продажу одноразовых пакетов (например, Калифорния), в других установлена надбавка или минимальная цена в 5-20 центов за пакет (иногда - до доллара).

В России

В России экологи выступают с предложениями о запрете полиэтиленовых пакетов с начала 2000-х годов. 8 декабря 2016 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор "Гринпис России" Сергей Цыпленков предложил главе государства Владимиру Путину запретить продажу пакетов в России. Тогда Путин ответил, что сомневается в целесообразности и возможности запрета производства пластиковых пакетов, за исключением одноразовых. Президент тогда отметил, что это ударит по работникам производств, занимающихся выпуском пакетов.