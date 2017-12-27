Государственный совет РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2017 года в Кремле под председательством российского президента Владимира Путина состоится заседание Государственного совета РФ. Оно будет посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Государственный совет Российской Федерации - совещательный орган при главе государства. Его главная функция - проведение консультаций президента с главами субъектов РФ по вопросам, имеющим особое государственное значение.

История

В Российской империи Госсовет, наделенный совещательными функциями, был образован 1 января 1810 года императором Александром I. В 1906 году Госсовет был преобразован в законодательный орган и стал верхней палатой российского парламента. После Февральской революции 1917 года его деятельность прекратилась, и в декабре того же года Госсовет был упразднен декретом Совета народных комиссаров Советской России.

19 июля 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина был учрежден Государственный совет при президенте РСФСР, в который вошли государственный секретарь республики, госсоветники, ряд министров и председателей госкомитетов. 6 ноября 1991 года Госсовет был упразднен.

5 сентября 1991 года в качестве временного органа высшего союзного управления для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики союзных республик был учрежден Государственный совет СССР. В него вошли президент Советского Союза и главы РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Таджикистана, Азербайджана. Госсовет СССР просуществовал 112 дней - до распада Советского Союза.

1 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Государственного совета Российской Федерации и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. Первоначально секретарем совета был один из заместителей главы Администрации президента РФ, с 2005 года эту должность занимают помощники главы государства. До 2012 года членами Государственного совета являлись только высшие должностные лица субъектов РФ. Согласно поправкам в положение о Госсовете 2007 года, президент получил право включать в его состав также бывших глав регионов, "имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности". В 2012 году в совет вошли председатели обеих палат парламента, руководители думских фракций, полномочные представители президента в федеральных округах.

Структура

Пост председателя Госсовета занимает президент РФ. Секретарем Госсовета с 2012 года является помощник президента РФ Игорь Левитин (не входит в состав совещательного органа).

В настоящее время в составе Госсовета - 100 человек, все они работают на общественных началах. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение его деятельности осуществляет специальное управление Администрации президента РФ.

Решением оперативных занимается президиум Государственного совета, состоящий из восьми человек (по одному представителю от каждого федерального округа). Персональный состав президиума, который подлежит ротации один раз в полгода, определяет президент РФ.

Состав президиума (в соответствии с распоряжением главы государства от 22 ноября 2017 года):

Вячеслав Битаров, глава Республики Северная Осетия - Алания

Александр Евстифеев, глава Республики Марий Эл

Василий Голубев, губернатор Ростовская области

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края

Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Александр Левинталь, президент Еврейской автономной области

Андрей Никитин, глава Новгородская область

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области

Заседания Государственного совета РФ

Первое заседание Государственного совета состоялось 22 ноября 2000 году в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Тогда обсуждалась стратегия развития государства на период до 2010 года.

В целом, с 2000 года прошло 48 заседаний Госсовета, из них восемь были проведены совместно с другими консультативными органами, действующими при главе государства (совет по культуре и искусству, комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики и др.).

Как правило, заседания проводятся в Москве, семь из них были выездными (Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Ижевск, Тула). Меньше всего - по одной встрече - состоялось в 2000 и 2011 годах, больше всего - по четыре - в 2001 и 2008 годах. Последнее заседание Госсовета состоялось 4 мая 2017 года и было посвящено трем блокам вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.