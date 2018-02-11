Катастрофы российской гражданской авиации с 2010 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 февраля 2018 года самолет Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии", следовавший по маршруту Домодедово - Орск, потерпел крушение после взлета в Раменском районе Подмосковья. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф самолетов российской гражданской авиации.

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Всего с 2010 года произошло 10 таких катастроф, в которых погибли 426 человек (не учитывая происшествие 11 февраля 2018 года). В хронологию не включены аварии самолетов, совершавших демонстрационные или опытные полеты, а также воздушных судов, принадлежавших силовым ведомствам.

3 августа 2010 года пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-46524) авиакомпании "Катэкавиа", выполнявший рейс 9357 по маршруту Красноярск - Игарка, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения. Из 14, находившихся на борту, выжили лишь три члена экипажа. Причиной катастрофы стали плохая видимость из-за погодных условий и запоздалое решение пилотов об уходе на второй круг.

4 декабря 2010 года пассажирский Ту-154М (регистрационный номер - RA-85744) авиакомпании "Авиалинии Дагестана", выполнявший рейс 372 из Москвы (Домодедово) в Махачкалу, потерпел катастрофу в аэропорту вылета. Вскоре после взлета у самолета возникли неполадки с двигателям, экипаж принял решение провести экстренную посадку. В ее ходе лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил серьезные повреждения. На борту находился 171 человек (163 пассажира и восемь членов экипажа), два пассажира погибли. Причиной инцидента стало непреднамеренное выключение бортинженером подкачивающих насосов расходного бака при перекачке топлива в наборе высоты. Это привело к отключению двигателей и проблемам в электропитании самолета из-за отказа трех генераторов. Экипаж не использовал все возможности по восстановлению работоспособности бортового оборудования и не выполнял разработанные для таких случаев рекомендации. Кроме того, эксперты Межгосударственного авиационного комитета посчитали, что командир воздушного судна был недостаточно подготовлен в области управления ресурсами экипажа, профессиональная подготовка которого в целом также оказалась недостаточной.

1 января 2011 года пассажирский самолет Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) авиакомпании Kolavia, выполнявший рейс 348 из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, в ходе ЧП три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Лайнер полностью сгорел. Причиной пожара было короткое замыкание.

20 июня 2011 года пассажирский Ту-134А-3 (регистрационный номер RA-65691) авиакомпании "РусЭйр", выполнявший рейс 9605 по маршруту Москва - Петрозаводск, при заходе на посадку в сложных метеоусловиях разбился в 1260 м от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Петрозаводск". На борту находились 52 человека, в результате столкновения самолета с землей и последующего пожара погибли 39 пассажиров и восемь членов экипажа, пять человек получили серьезные ранения. Причиной катастрофы стали ошибки экипажа при посадке самолета в условиях плохой видимости.

11 июля 2011 года пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47302) авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс 9007 по заказу "Томск Авиа" из Томска в Сургут, из-за пожара двигателя совершил аварийную посадку на Обь. При касании водной поверхности самолет получил значительные повреждения. На борту находились 33 пассажира и четыре члена экипажа, погибли 7 пассажиров.

7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта Туношна (Ярославская обл.) разбился самолет Як-42Д (регистрационный номер RA-42434) авиакомпании "Як Сервис", выполнявший чартерный рейс 9633. Непосредственно в катастрофе погибли 43 из находившихся на борту 45 человек, в том числе практически в полном составе хоккейная команда "Локомотив" (г. Ярославль). Впоследствии в больнице скончался от полученных травм хоккеист Александр Галимов. Единственный выживший - инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Причиной катастрофы стала ошибка пилота.

2 апреля 2012 года пассажирский самолет ATR 72-201 (регистрационный номер VP-BYZ) авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс 120 по маршруту Тюмень - Сургут, потерпел крушение после взлета из тюменского аэропорта "Рощино". Погибли 33 человека из 43, находившихся на борту. Причиной катастрофы стала потеря управляемости из-за обледенения.

29 декабря 2012 года пассажирский самолет Ту-204-100В (регистрационный номер RA-64047) авиакомпании Red Wings, выполнявший перегоночный рейс 9268 без пассажиров по маршруту Пардубице (Чехия) - Москва, при посадке в аэропорту назначения Внуково выкатился за пределы взлетно- посадочной полосы, пробил ограждение аэропорта, пересек кювет Киевского шоссе и разломился на три части. Из находившихся на борту восьми членов экипажа пятеро погибли. Обломки самолета повредили несколько проезжавших по шоссе автомобилей. К катастрофе привели разрегулировка механизма управления и блокировки реверсивного устройства обоих двигателей, а также неверные действия экипажа при управлении интерцепторами и реверсом тяги при посадке.

17 ноября 2013 года пассажирский самолет Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN) авиакомпании "Татарстан", выполнявший регулярный рейс 9363 по маршруту Москва (Домодедово) - Казань, при посадке в аэропорту назначения потерял высоту, упал, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. В числе погибших был сын президента Татарстана Рустама Минниханова Ирек Минниханов и глава Управления Федеральной службы безопасности республики Александр Антонов. Согласно выводам экспертов, к катастрофе привел допуск к полетам неподготовленного экипажа: при заходе на второй круг летчики допустили ряд ошибок, в результате которых самолет перешел в пикирование и столкнулся с землей. Было установлено, что командир воздушного судна не проходил переучивание со штурмана на пилота и получил пилотское свидетельство необоснованно.

31 октября 2015 года пассажирский самолет Airbus A321-231 (регистрационный номер EI-ETJ) авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа"), следовавший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, в результате теракта потерпел крушение в районе н. п. Эль- Хасна в египетской провинции Северный Синай. На борту находились 224 человека - из них 217 пассажиров (в том числе 25 детей) и семь членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были россиянами, жителями Санкт- Петербурга, в самолете также присутствовали четверо граждан Украины и один белорус. Вскоре после катастрофы представители запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" заявили о причастности этой группировки к крушению самолета.