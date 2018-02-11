Пассажирский самолет Ан-148. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 февраля 2018 года в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Домодедово - Орск. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли.

Основные сведения

Ан-148 - двухдвигательный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для региональных перевозок как замена Ту-134.

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Был разработан КБ "Антонов" в 2000-х годах, первый полет совершил 17 декабря 2004 года. Поступил в эксплуатацию в июне 2009 года. Серийно производится на Украине на "Серийном заводе "Антонов" (Киев) и по лицензии в России - в ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество" ("ВАСО"). Основные гражданские эксплуатанты - российские авиакомпании "Россия", "Саратовские авиалинии", "Ангара". По состоянию на конец 2017 года было произведено 43 Ан-148. Также среди эксплуатантов - ВВС России (12 самолетов), северокорейская Air Koryo (2) и кубинская Cubana de Aviation (6). На базе Ан-148 создана удлиненная модификация Ан-158 (первый полет в 2010 году) и транспортная версия Ан-178 (первый полет 2015). Также Ан-148 используется как президентский самолет главой Украины Петром Порошенко.

Летно-технические характеристики

Конструкция - свободнонесущий высокоплан с однокилевым Т-образным оперением.

Максимальная взлетная масса самолета - 41,95 т (здесь и далее - для модификации Ан-148-100В), размах крыльев - 28,91 м, длина - 29,13 м, высота - 8,19 м. Пассажировместимость - до 85 человек, максимальная дальность - 4 тыс. км (3,5 тыс. км - с полной загрузкой), максимальная скорость - до 870 км/ч, максимальная эксплуатационная высота полета - 12200 м. На самолет устанавливаются турбореактивные двухконтурные двигатели Д-436-148 разработки украинского ЗМКБ "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко. Изготавливаются запорожским предприятием "Мотор Сич" и НПЦ газотурбостроения "Салют" (Москва).

Потерпевший крушение самолет

11 февраля 2018 года потерпел катастрофу Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 (заводской номер - 27015040004, серийный - 40-06/02-04). Был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК "Россия". Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. В 2015-2017 годах находился на хранении из-за отсутствия запчастей. С февраля 2017 года эксплуатировался авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Катастрофа в 2011 году

Крушение 11 февраля 2018 года стало вторым для самолетов этого типа. 5 марта 2011 года в ходе учебно-тренировочного полета разбился Ан-148-100Е (бортовой номер 61708), изготовленный для Мьянмы. Через 138 км после вылета с аэродрома "Придача" (базовый для ВАСО) самолет разбился близ села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Погибли все шесть человек, находившиеся на борту, в том числе два пилота-ученика из Мьянмы. Расследование показало, что при отработке режима экстренного снижения из-за несогласованности действий экипажа самолет превысил максимально допустимую скорость и потерял управление.