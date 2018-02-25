Достижения российских атлетов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На завершившихся 25 февраля 2018 г. XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея) российские атлеты получили 17 медалей (2 золотые награды, 6 серебряных и 9 бронзовых).
Отечественные спортсмены выступали на Играх в Пхенчхане в статусе "олимпийских атлетов из России". 5 декабря 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 г. из- за систематического нарушения антидопинговых правил.
К участию в Играх 2018 г. были допущены 168 россиян, соответствовавших критериям МОК. Включенная в их число конькобежка Ольга Граф приняла решение не выступать на Олимпиаде из-за того, что целенаправленно готовилась к командной гонке, однако число приглашенных на Игры конькобежцев не позволяло россиянам принять участие в данном виде программы.
В ходе соревнований в Пхенчхане российские спортсмены завоевали награды в фигурном катании, хоккее с шайбой, лыжных гонках, скелетоне, конькобежном спорте, фристайле и шорт-треке.
Кроме того, третье место в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте заняли Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Однако они были лишены бронзовой награды из-за положительной допинг-пробы у Крушельницкого.
Участие в зимних Играх в Пхенчхане стало для россиян седьмым по счету в постсоветский период.
В 1994 г. в Лиллехаммере (Норвегия) россияне получили 23 медали (11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые), в 1998 г. в Нагано (Япония) - 18 наград (9-6-3), в 2002 г. в Солт- Лейк-Сити (шт. Юта, США) - 13 медалей (5-4-4), в 2006 г. в Турине (Италия) - 22 медали (8-6-8), в 2010 г. в Ванкувере (Канада) - 15 наград (3-5-7), в 2014 г. в Сочи (Краснодарский край) - 29 медалей (11-9-9). 0спо/сау/ врд.