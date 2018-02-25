Достижения российских атлетов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На завершившихся 25 февраля 2018 г. XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея) российские атлеты получили 17 медалей (2 золотые награды, 6 серебряных и 9 бронзовых).

Отечественные спортсмены выступали на Играх в Пхенчхане в статусе "олимпийских атлетов из России". 5 декабря 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 г. из- за систематического нарушения антидопинговых правил.

К участию в Играх 2018 г. были допущены 168 россиян, соответствовавших критериям МОК. Включенная в их число конькобежка Ольга Граф приняла решение не выступать на Олимпиаде из-за того, что целенаправленно готовилась к командной гонке, однако число приглашенных на Игры конькобежцев не позволяло россиянам принять участие в данном виде программы.

В ходе соревнований в Пхенчхане российские спортсмены завоевали награды в фигурном катании, хоккее с шайбой, лыжных гонках, скелетоне, конькобежном спорте, фристайле и шорт-треке.

Две золотые медали завоевали:

фигуристка Алина Загитова (одиночное катание);

мужская команда по хоккею с шайбой (вратари Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин; защитники Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров и Егор Яковлев; нападающие Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев и Сергей Широков; тренер - Олег Знарок).

Шесть серебряных наград получили:

команда по фигурному катанию в командных соревнованиях;

скелетонист Никита Трегубов;

фигуристка Евгения Медведева (одиночное катание);

лыжник Александр Большунов (масс-старт на 50 км классическим стилем);

мужская лыжная эстафетная команда (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов);

мужская лыжная команда в командном спринте (Александр Большунов и Денис Спицов).

Девять бронзовых наград завоевали:

шорт-трекист Семен Елистратов (дистанция 1500 м);

лыжница Юлия Белорукова (спринт классическим стилем);

лыжник Александр Большунов (спринт классическим стилем);

лыжник Денис Спицов (гонка на 15 км классическим стилем);

лыжник Андрей Ларьков (масс-старт на 50 км классическим стилем);

женская лыжная эстафетная команда (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская);

конькобежка Наталья Воронина (дистанция 5000 м);

фристайлист Илья Буров (лыжная акробатика);

фристайлист Сергей Ридзик (ски-кросс).

Кроме того, третье место в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте заняли Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Однако они были лишены бронзовой награды из-за положительной допинг-пробы у Крушельницкого.

Участие в зимних Играх в Пхенчхане стало для россиян седьмым по счету в постсоветский период.

В 1994 г. в Лиллехаммере (Норвегия) россияне получили 23 медали (11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые), в 1998 г. в Нагано (Япония) - 18 наград (9-6-3), в 2002 г. в Солт- Лейк-Сити (шт. Юта, США) - 13 медалей (5-4-4), в 2006 г. в Турине (Италия) - 22 медали (8-6-8), в 2010 г. в Ванкувере (Канада) - 15 наград (3-5-7), в 2014 г. в Сочи (Краснодарский край) - 29 медалей (11-9-9). 0спо/сау/ врд.