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Крупные авиакатастрофы 2018 года. Досье

Биографии и справки
12 марта, 14:39 UTC+3

12 марта пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines потерпел крушение близ непальского международного аэропорта Трибхуван

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На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду

На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду

© REUTERS/ Navesh Chitrakar

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q-400 (регистрационный номер S2-AGU) бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines, выполнявший рейс в Катманду, потерпел крушение близ пункта назначения - непальского международного аэропорта Трибхуван. На борту, по предварительной информации, находился 71 человек - 67 пассажиров и четыре члена экипажа. По последним данным, погибли не менее 38 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию авиационных катастроф 2018 года, в которых погибли десять и более человек. Всего с начала года зафиксировано шесть таких ЧП (без учета крушения в Непале 12 марта 2018 года).

11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148-100В (регистрационный номер RA-61704) российской авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс 6W 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета вблизи деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета пришли к выводу, что к крушению могли привести неверные данные о скорости полета, которые получал экипаж. Искажение данных могло произойти из-за обледенения датчиков.

16 февраля 2018 года близ города Пинотепа-Насьональ (штат Оахака, Мексика) потерпел крушение многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk (бортовой номер 1071) мексиканских ВВС. Воздушное судно, в котором находились глава МВД страны Альфонсо Наваррете Прида и губернатор штата Оахаки Алехандро Мурат, выполняло инспекционный полет в район, где ранее в тот же день произошло землетрясение магнитудой 7,2. При посадке вертолет столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего на земле погибли 14 человек и еще 15 человек пострадали. На борту вертолета погибших не было, два летчика и оба пассажира получили легкие травмы.

18 февраля 2018 года пассажирский самолет ATR 72-600 (регистрационный номер EP-ATS) иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, следовавший внутренним рейсом из Тегерана в Ясудж, разбился в горной местности в провинции Исфахан в центральной части страны. Погибли все находившиеся на борту 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (город Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно- посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Минобороны уточнили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", а погодные условия для захода на посадку "были простыми".

11 марта 2018 года бизнес-джет Bombardier Challenger 600 (регистрационный номер TC-TRB), принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran, следовавший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, потерпел крушение на юго-западе Ирана, в горном районе близ города Шахре-Корда. На борту находились 11 человек - три члена экипажа и восемь пассажиров, включая 28-летнюю дочь председателя совета директоров компании Мину Башаран. Все они погибли.

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