Биография Джины Хэспел

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter о назначении Джины Хэспел директором ЦРУ. Она станет первой женщиной на этом посту.

Джина Хэспел работает в ЦРУ с 1985 года. По официальной информации, имеет большой опыт оперативной деятельности за рубежом, в частности возглавляла резидентуры Управления в ряде стран (подробности не разглашаются).

Согласно данным, которые содержались в частично обнародованном в декабре 2014 года докладе Специального комитета по разведке Сената Конгресса США о применении американской разведкой пыток, Хэспел могла быть причастна к подобной деятельности. Считается, что в 2002 году она руководила одной из секретных тюрем ЦРУ в Таиланде, в которой применялись так называемые "расширенные методы ведения допроса", в том числе пытки водой и лишением сна, по крайней мере, к двум узникам, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

В дальнейшем Хэспел занимала руководящие должности в центральном аппарате ЦРУ в Вашингтоне. В 2003 году она возглавила аппарат директора Контртеррористического центра ЦРУ (Counterterrorism Center) Хосе Родригеса. Когда он был повышен до руководителя Национальной службы тайных операций (National Clandestine Service), Хэспел последовала за ним.

По данным СМИ, которые ссылаются на опубликованные воспоминания Родригеса, в 2005 году Хэспел в качестве главы его аппарата якобы инициировала уничтожение видеозаписей допросов лиц, подозреваемых в терроризме, оперативными работниками разведки США. В ходе этих допросов применялись пытки или другие методы жестокого физического и психологического давления. Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения таких пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.

До мая 2013 года Хэспел исполняла обязанности директора Национальной службы тайных операций, однако не была утверждена в этой должности Сенатом и понижена до заместителя руководителя Службы.

7 февраля 2017 года Хэспел была назначена первым заместителем директора ЦРУ, курирующим сбор и анализ разведданных, контрразведывательной информации, тайные операции и связи с иностранными разведслужбами. Она стала второй женщиной на этом посту после Эврил Хейнс (2013-2015), которая, в отличие от Хэспел, не была кадровым сотрудником ЦРУ.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и ряд высокопоставленных сотрудников ЦРУ в отставке поддержали назначение Хэспел заместителем директора управления. Однако несколько сенаторов-демократов расценили ее возможное участие в пытках несовместимым с этой должностью.

Хэспел имеет ряд наград. Среди них - Президентская ранговая премия (Presidential Rank Award) - высочайшая награда США для гражданских служащих; Медаль за заслуги в разведывательной деятельности (Intelligence Medal of Merit) и медаль им. У.Донована. Также она была удостоена премии им. Джорджа Буша в области борьбы с терроризмом (George H. W. Bush Award for excellence in counterterrorism).

После объявления о предстоящем назначении Джины Хэспел главой ЦРУ Майк Помпео, занимавший этот пост с января 2017 года по март 2018 года, охарактеризовал ее как "образцового офицера разведки и преданного патриота" с более чем 30-летним опытом работы в управлении.