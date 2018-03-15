Политический кризис в Словакии 2018 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года в результате правительственного кризиса подал в отставку премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о внутриполитической ситуации.

Роберт Фицо занимал пост премьер-министра с 4 апреля 2012 года. Он пришел к власти в результате победы возглавляемой им партии "Направление - социальная демократия" (Н-СД) на выборах, состоявшихся в марте того же года, и сформировал однопартийное правительство. В результате выборов в марте 2016 года партия не получила большинства, и Фицо был вынужден создать коалицию со Словацкой национальной партией и партией "Мост - Хид".

После того, как 25 февраля 2018 года в собственном доме в Велка-Мача на западе Словакии были убиты корреспондент столичного сетевого издания Aktuality.sk Ян Куциак и его невеста, в стране разгорелся правительственный кризис.

Куциак получил известность благодаря расследованиям фактов налогового мошенничества. В его материалах фигурировали политики и бизнесмены, которые, по его сведениям, имели связи с правящей партией Н-СД и преступными группировками. В последнее время Куциак занимался расследованиями налоговых махинаций в Братиславе, в том числе при строительстве элитного жилого комплекса. В одном из его материалов упоминались имена двух помощников Фицо. После публикаций они покинули свои посты. Кроме того, 12 марта с поста ушел вице-премьер и глава МВД Роберт Калиняк (Н-СД), которого подозревали в связях с застройщиком элитного жилья. По словам Калиняка, он подал в отставку это ради "сохранения стабильности" в стране.

Ранее, 28 февраля, в отставку подал министр культуры Марек Мадярич (Н-СД). Несмотря на то, что Мадярич не фигурировал в расследованиях Куциака, он решил покинуть правительство по соображениям этики, заявив, что не имеет права оставаться членом этого кабинета.

В начале марта в Словакии прошли акции протеста с требованием немедленной отставки правительства Фицо. Только в Братиславе в них приняли участие более 30 тыс. человек. Оппозиция, поддерживаемая президентом Словакии Андреем Киской, настаивала на проведении досрочных парламентских выборов.

Фицо согласился покинуть должность только при условии сохранения нынешнего коалиционного кабинета. Также он настаивал на назначении на пост премьера представителя Н-СД. 15 марта Киска согласился с требованиями Фицо и поручил формирование кабинета вице- премьеру Петеру Пеллегрини.