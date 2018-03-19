Паралимпиада в Пхёнчхане в цифрах и фактах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) завершились XII зимние Паралимпийские игры.

Программа и участники

В программу Игр входили шесть дисциплин: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки, следж-хоккей и пара-сноуборд (впервые - как самостоятельная дисциплина).

Официальные мероприятия и соревнования проходили на семи спортивных объектах, расположенных на территории двух кластеров - горного (Пхенчхан) и прибрежного (Каннын).

В общей сложности на Паралимпиаде были разыграны 80 комплектов медалей.

В Играх принимали участие 567 спортсменов, которые представляли 49 стран. Впервые на зимней Паралимпиаде выступили атлеты из Грузии, Таджикистана и Корейской Народно-Демократической Республики. Из-за приостановки в августе 2016 г. членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете допущенные к состязаниям отечественные спортсмены принимали участие в Играх в нейтральном статусе.

Численность команд

Самой многочисленной на Паралимпиаде 2018 г. была сборная США, включавшая 68 спортсменов. Второе место по данному показателю занимала команда Канады, которая была представлена 52 атлетами. В Пхенчхане соревновались 30 российских атлетов и шесть ведущих, которые помогали участникам с нарушением зрения. Национальные паралимпийские комитеты 13 стран были представлены лишь одним атлетом.

Медальный зачет

Первое место в неофициальном медальном зачете Игр заняла сборная США (13 золотых медалей, 15 серебряных и 8 бронзовых, в сумме 36). На второй строчке расположились россияне (8-10-6; 24), на третьей - команда Канады (8-4-16; 28). Медали также завоевали представители трех сборных стран СНГ: Украина заняла шестое место (7-7-8; 22), Белоруссия - восьмое (4-4-4; 12), Казахстан поделил с Китаем двадцатое место (1-0-0; 1).

В общей сложности на Паралимпиаде в Пхенчхане награды завоевали спортсмены из 26 стран, золотые медали получили представители 21 государства. Сборные Китая и Республики Корея выиграли первые золотые медали за все время выступления на зимних Паралимпиадах.

По числу завоеванных наград российские атлеты показали результат ниже, чем на зимних Паралимпиадах 1994, 1998, 2006, 2010 и 2014 гг. При этом они превзошли медальный показатель Игр 2002 г. в Солт-Лейк-Сити (шт. Юта, США). Тогда россияне завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград (суммарно - 21).

Билеты

На соревнования было продано 345 тыс. билетов. Этот показатель превысил отметку в 316,2 тыс., установленную на Паралимпиаде 2014 г. в Сочи (Краснодарский край). Выручка от продажи составила 6,95 млрд корейских вон (€53 млн).