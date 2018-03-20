Пассажирский самолет Ан-148. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2018 года Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Предписание было выдано на основе результатов проверки деятельности авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей Ан-148 потерпел крушение 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области.

Основные сведения

Ан-148 - двухдвигательный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для региональных перевозок в качестве замены советских авиалайнеров Ту-134. Был разработан украинским конструкторским бюро "Антонов" в 2000-х годах, первый полет совершил 17 декабря 2004 года. Первоначально рассматривался как совместный российско-украинский проект, комплектующие для него поставляли 126 предприятий России, 28 заводов Украины и еще 47 - из других стран мира.

В ходе сертификационных испытаний в 2004-2007 годах два Ан-148 выполнили 673 полета с общим налетом 1 тыс. 193 часа. Для сравнения, в летных испытаниях российского Sukhoi Superjet 100 принимали участие четыре самолета, общий налет составил 2 тыс. 600 часов. Сертификат типа Ан-148 получил 26 февраля 2007 года.

Поступил в эксплуатацию в июне 2009 года. Серийно производится на Украине на "Серийном заводе "Антонов" (Киев) и по лицензии в России - в мощностях ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" ("ВАСО"). По состоянию на начало 2018 года было произведено 44 экземпляра Ан-148. Основные гражданские эксплуатанты - российские авиакомпании "Саратовские авиалинии" (четыре самолета) и "Ангара" (пять самолетов). Также среди эксплуатантов - ВВС России (12 самолетов) и специальный летный отряд "Россия" (шесть самолетов). На базе Ан-148 создана удлиненная модификация Ан-158 (первый полет в 2010 году) и транспортная версия Ан-178 (первый полет 2015). Также Ан-148 используется как президентский самолет главой Украины Петром Порошенко.

Летно-технические характеристики

Конструкция - свободнонесущий высокоплан с однокилевым Т-образным оперением. На самолет устанавливаются турбореактивные двухконтурные двигатели Д-436-148 разработки украинского ЗМКБ "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко. Изготавливаются запорожским предприятием "Мотор Сич" и НПЦ газотурбостроения "Салют" (Москва).

Максимальная взлетная масса - 41,95 т (здесь и далее - для модификации Ан-148-100В);

размах крыла - 28,91 м;

длина - 29,13 м;

высота - 8,19 м.

пассажировместимость - до 85 человек;

максимальная дальность - 4 тыс. км (3,5 тыс. км - с полной загрузкой);

максимальная скорость - до 870 км/ч;

максимальная эксплуатационная высота полета - 12 тыс. 200 м.

Катастрофы

За время эксплуатации Ан-148 сообщалось о двух катастрофах самолетов этого типа, сопровождавшихся гибелью людей.

5 марта 2011 года в ходе учебно-тренировочного полета разбился Ан-148-100Е (бортовой номер 61708), изготовленный для Мьянмы. Вылетевший с аэродрома "Придача" (базовый для ВАСО) самолет преодолел 138 км и упал близ села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Погибли все шесть человек, находившихся на борту, в том числе два пилота-ученика из Мьянмы. Расследование показало, что при отработке режима экстренного снижения из-за несогласованности действий экипажа самолет превысил максимально допустимую скорость и потерял управление.

11 февраля 2018 года в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья разбился Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Домодедово - Орск. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли. Самолет имел регистрационный номер RA-61704 (заводской номер - 27015040004, серийный - 40-06/02-04). Был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК "Россия". Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. В 2015-2017 годах находился на хранении из-за отсутствия запчастей.

С февраля 2017 года эксплуатировался "Саратовскими авиалиниями". Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета пришли к выводу, что к крушению могли привести неверные данные о скорости полета, которые получал экипаж. Искажение данных могло произойти из-за обледенения датчиков.