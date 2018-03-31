Биография российского бизнесмена Зиявудина Магомедова

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 марта 2018 года МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении совладельцев Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова (председатель совета директоров "Суммы") и его брата Магомеда Магомедова, а также бывшего руководителя компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". По решению Тверского суда Москвы Зиявудин Магомедов арестован до 30 мая.

Зиявудин (имя при рождении - Зияудин) Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в городе Махачкал Дагестанской АССР (ныне - Республика Дагестан, РФ). По национальности - аварец.

В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова по специальности "Мировая экономика". В 2000 году в МГУ защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук (тема: "Современные направления деятельности транснациональных банков").

В 1993 году вместе со старшим братом Магомедом, а также двоюродным братом Ахмедом Билаловым и другими партнерами создал компанию "Интерфинанс". С 1994 года по 1998 год Зиявудин Магомедов был президентом АОЗТ "ИФК- Интерфинанс" (Москва; компания существовала до 19 декабря 2002 года), впоследствии занимал пост председателя совета директоров компании.

В 2002-2004 годах возглавлял совет учредителей Фонда поддержки программы "Диалог" (Санкт-Петербург).

В 2004-2005 годах был председателем совета директоров ОАО "Транс-Ойл" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), затем - совета директоров ОАО "Первая горнорудная компания" (ныне - АО; Москва).

В июле 2010 года распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева был назначен представителем Российской Федерации в Деловом консультативном совете форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" на 2010-2012 годы. В 2012 году был председателем Делового консультативного совета АТЭС.

В настоящее время - председатель совета директоров Группы "Сумма", которая была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным СМИ, Зиявудин Магомедов вместе со своим братом Магомедом контролируют компанию через офшор. "Сумме" принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%; транспортная компания), "Якутская топливно-энергетическая компания" (более 90%), "Объединенная зерновая компания" (50% минус одна акция).

По версии Forbes, Зиявудин Магомедов в 2018 году занимает 1867-е место в мировом рейтинге миллиардеров с состоянием $1,2 млрд.

Является членом Российского совета по международным делам (РСМД), Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (с 2012 года). Входит в состав попечительских советов Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" (с 2013 года), Дипломатической академии МИД России, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (с 2010 года), Фонда поддержки олимпийцев России, Большого театра России. Член наблюдательного совета Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Награжден орденами Дружбы (2010) и Почета (2012), почетной грамотой президента России (2011; за вклад в реставрацию Большого театра).

Женат, трое детей.