Гибель детей на Сямозере в 2016 году. Досье

Акция памяти в связи с трагическими событиями на Сямозере в поселке Кудама, 2017 год © Игорь Подгорный/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели детей на Сямозере в июне 2016 году.

ЧП на Сямозере

18 июня 2016 года в Пряжинском районе Карелии попали в шторм на озере и перевернулись два туристических каноэ с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Всего на лодках находились четыре инструктора в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 годов рождения, приехавших из Москвы. В результате ЧП погибли 14 детей. Одна из школьниц, 14-летняя Юлия Король, спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего поселка Кудама, где сообщила о происшествии местным жителям, которые вызвали спасателей.

Траур, последствия

20 июня 2016 года в Карелии и Москве был объявлен днем траура по жертвам трагедии.

В тот же день лагерь закрылся, 21 июня 160 отдыхавших детей вернулись в Москву.

20 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин наградил школьницу Юлию Король медалью "За спасение погибавших". Впоследствии государственные и общественные награды получили взрослые, в т. ч. жители пос. Кудама, участвовавшие в спасении детей: Ксения Родионова, Татьяна Кустышева, Николай и Наталья Столяровы, Анна Никитина, Владимир Дорофеев и Андрей Севериков.

В декабре 2016 года в РФ принят федеральный закон о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Он вступил в силу с января 2017 года и четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления, внес обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности детей. Также установил требования к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатым.

Компенсации пострадавшим

Родители всех погибших детей получили единовременную помощь в размере 1 млн руб. из резервного фонда Карелии. Кроме того, московские власти выплатили материальную помощь в размере 1 млн руб. родителям каждого погибшего ребенка и по 300 тыс. руб. - родителям пострадавших детей.

Организаторы отдыха на Сямозере

Непосредственным организатором отдыха погибших детей была компания ООО "Парк-отель "Сямозеро" (генеральный директор и владелец - Елена Решетова). В 2014-2015 годах фирма неоднократно побеждала в конкурсах на организацию летнего отдыха московских школьников.

Так, в 2014 году компания выиграла три заявки Департамента труда и социальной защиты населения (ДСЗН) Москвы на общую сумму 10,7 млн руб. В двух конкурсах из трех будущий победитель конкурировал с ООО "Карелия-Опен". Формально они имели разных владельцев, однако "Карелия- Опен" была зарегистрирована по тому же адресу, что и другая компания Елены Решетовой - ООО "Карелияопен". В 2015 году на счету компании "Парк-отель "Сямозеро" также было три выигранных конкурса ДСЗН на общую сумму 52,6 млн руб. Вторым участником этих конкурсов также было ООО "Карелия- Опен".

В августе 2016 года Арбитражный суд Карелии взыскал более 1,5 млн руб. долга и неустойки по договору аренды с ООО "Парк-отель Сямозеро". 7 февраля 2017 года Арбитражный суд Москвы взыскал с этой организации 2 млн 265 тыс. руб. штрафа в пользу ДСЗН по госконтракту от 3 июля 2016 года.

Основное уголовное дело

18 июня 2016 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели детей. В течение месяца по этому делу были арестованы директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, ее заместитель, начальник лагеря Вадим Виноградов, руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Весной 2017 года следствие предъявило обвинение в гибели детей инструктору "Парк-отеля "Сямозеро" Павлу Ильину, а также замруководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмиле Котович.

Решетова и Виноградов ожидали суда под стражей, остальные фигуранты - под подпиской о невыезде.

5 мая 2017 года Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ завершило следственные действия по делу. По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили детский водный поход. При этом одно из плавательных средств имело технические неисправности, а пассажировместимость и грузоподъемность были превышены. Также было установлено, что сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера. Решетова, Виноградов и Круподерщиков также умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии, не желая негативной реакции общественности, которая могла "подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки".

По мнению следствия, халатность руководителя республиканского Роспотребнадзора и его заместителя заключалась в том, что еще за год до трагедии они были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускавшихся руководителем "Парк-отеля "Сямозеро". Однако несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало "Парк- отелю" заключение о соответствии заявленному организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

5 февраля 2018 года Генпрокуратура РФ направила в Пряжинский районный суд Карелии уголовное дело в отношении шести граждан, причастных к трагедии на Сямозере. Ильин, Решетова, Круподерщиков и Виноградов обвиняются по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Также Виноградову, Круподерщикову и Решетовой обвинения предъявлены по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Котович и Коваленко проходят по части 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними. В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз.

Суд над фельдшером Щербаковой

Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении фельдшера Суоярвской центральной районной больницы (ЦРБ) Ирины Щербаковой. По данным следствия, 18 июня 2016 года в ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находящаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Звонок ребенка она приняла за шутку. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Щербакову обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). В суде она признала вину частично. 4 апреля 2017 года суд Суоярвского района Карелии признал фельдшера виновной, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Наказание было отсрочено до достижения ее дочерью (род. 2006) 14-летнего возраста.

Кроме того, 5 апреля Суоярвский районный суд взыскал с райбольницы в пользу 13 потерпевших по 300 тыс. руб., в пользу еще одного потерпевшего - 100 тыс. руб.

Увековечение памяти погибших

28 июня 2016 года на берегу Сямозера возле пос. Кудама был установлен и освящен поклонный крест в память о погибших.