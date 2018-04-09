Динамика курса рубля к доллару в 2017-2018 годах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2018 года биржевой курс доллара США впервые с 16 ноября 2017 года превысил уровень в 60 руб. за единицу американской валюты. Ранее на 10 апреля 2018 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США в 58,57 руб. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о динамике курса рубля к доллару в 2017-2018 годах.

2017 год

На новогодние праздники 1-10 января 2017 года ЦБ РФ установил официальный курс доллара в 59,9 руб. По итогам предыдущего 2016 года рубль смог укрепиться к доллару на 16,9% за счет стабилизации цен на нефть, достигнутой в результате ноябрьских переговоров между государствами - членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также Россией, Азербайджаном и Оманом о сокращении добычи топлива.

Инфографика Динамика курса доллара США по отношению к российскому рублю Российский рубль продолжает укрепляться два года подряд, а доллар США, соответственно, падать. После резкого колебания курсов в декабре 2015 - январе 2016 года, когда за доллар давали более 80 рублей, российская валюта постепенно набирает вес. 25 января за доллар США впервые за долгое время стоил меньше 56 рублей.

Самый крупный рост рубля к доллару в 2017 году произошел 15 февраля: официальный курс рубля к доллару на следующий день был повышен на 97 коп. руб. - до 56,77 руб. (рост на 2,43%).

К июню 2017 года благодаря стабильным ценам на нефть ($54-55) курс американской валюты находился в коридоре 56-59 руб. Самый низкий курс доллара был зафиксирован 26 апреля - 55,85 руб.

Новый спад курса рубля начался 14 июня после второго повышения базовой ставки ФРС США. Одновременно с этим решением из-за сообщений о росте коммерческих запасов в США стали падать нефтяные котировки. 21 июня баррель нефти марки Brent впервые с ноября стал стоить дешевле $45.

Хотя в середине июля нефтяные котировки вернулись на уровень $47-48 за баррель, а 20 июля превысили $50, падение рубля продолжилось.

Самое большое падение курса рубля в 2017 году по отношению к доллару было зафиксировано 21 июня, когда ЦБ РФ понизил курс российский валюты на следующий день на 1 руб. 42 коп. - до 60 руб. за доллар (дневное падение на 2,43%).

Как отметили в Минэкономразвития, российская валюта падала из-за восстановления внутреннего спроса и с учетом сезонного фактора - это привело к отрицательному сальдо текущего счета. Также давление на рубль оказывал поддержанный Конгрессом США законопроект о новых санкциях против России.

4 августа был отмечен максимальный курс доллара и евро с начала 2017 года - 60,75 руб. и 71,95 руб. В середине месяца доллар снова стал дешевле 60 руб. и до конца года оставался в пределах 57-59 руб., кратковременно превышая эту отметку в декабре.

6 декабря 2017 года в интервью "Газете.Ру" министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что "рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса".

29 декабря 2017 года ЦБ РФ установил курс на новогодние праздники в 57,6 руб. за доллар. Таким образом, в 2017 году курс доллара снизился на 3,83%.

2018 год

До 9 апреля 2018 года курс доллара ни разу не выходил за пределы коридора в 56-57 руб.

Самый низкий курс доллара в текущем году, 55,67 руб., был зафиксирован на 28 февраля. На 10 апреля официально установлен самый высокий курс - 58,57 руб. (рост на 2,67% или на 1 руб. 53 коп.) с начала года.

Самое большое падение курса рубля в 2018 году по отношению к доллару было зафиксировано 9 апреля, когда ЦБ РФ понизил курс российский валюты на следующий день на 74 коп. до 58,57 руб. за доллар (дневное падение на 1,28%). Еще одно крупное снижение курса рубля произошло 8 февраля, тогда доллар подорожал на 0,72 руб. до 57,67 руб. (дневное падение на 1,26%).

Самый крупный рост рубля к доллару в году произошел 15 февраля: официальный курс на следующий день был повышен на 1 руб. - до 56,59 руб. (рост на 1,28%).