Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупные наводнения в Японии в сезон дождей. Досье

Биографии и справки
9 июля, 14:18 UTC+3

9 июля на западе страны в результате наводнений и оползней, вызванными ливнями, погибли 104 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Issei Kato

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2018 года власти Японии сообщили, что на западе страны в результате наводнений и оползней, вызванными ливнями, погибли 104 человека. Еще около 50 человек числятся пропавшими без вести.

В Японии ежегодно на вторую половина июня - начало июля приходится сезон дождей, которые носят название "сливовых" ("байу" или "цую"). Иногда во время этого сезона за сутки выпадает 100 и более мм осадков, что вызывает катастрофические наводнения и оползни. Наиболее разрушительными ливни прошли в 1953 году - тогда на острове Кюсю на западе Японии в результате наводнения погибли 759 человек, более 450 тыс. человек лишились крова.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крупных наводнениях, приведших в Японии к человеческим жертвам, за последние десять лет. Наводнение стало самым серьезным по числу погибших с 1983 года (тогда погибли 118 человек).

19-26 июля 2009 года жертвами оползней, наводнений и других ЧП, вызванных проливными дождями на территории японских островов Хонсю (регион Тюгоку) и Кюсю (запад страны), стал 31 человек, еще 55 человек пострадали. Ущерб был нанесен префектурам Тоттори, Хиросима, Ямагути, Фукуока, Сага и Нагасаки.

В пострадавших районах потоки воды и грязи полностью разрушили 45 зданий, затопили или повредили еще более 2 тыс. построек, свыше 10 тыс. человек были эвакуированы во временные убежища. Вышедшие из берегов реки серьезно повредили ряд автомобильных дорог. Из-за опасности затопления и оползней прекращалось движение транспорта на крупных автомагистралях и железнодорожных линиях. По данным метеорологического управления, июль 2009 года для ряда регионов Японии стал самым пасмурным и дождливым с 1946 года.

26-30 июля 2011 года сильные дожди в префектурах Ниигата и Фукусима (восток Японии), где в ряде районов всего за час выпали рекордные 100 мм осадков, вызвали сход оползней и затопления. Погибли четыре человека, семеро получили ранения. Были полностью разрушены 17 зданий, около 8 тыс. домов пострадали. Вблизи пос. Сандзё (префектура Ниигата) потоки воды частично разрушили плотину Касабори, подразделения Сил самообороны Японии проводили эвакуацию местных жителей.

3-14 июля 2012 года в результате сильных дождей на острове Кюсю в префектурах Кумамото, Оита и Фукуока погибли в общей сложности 30 человек и еще 27 человек пострадали. Были разрушены 363 здания, 3 тыс. 298 строений попали в зону затопления.

5-6 июля 2017 года жертвами ливневых дождей в префектурах Фукуока и Оита стали 40 человек, еще двое по состоянию на июль 2018 года числятся пропавшими без вести. В городе Асакура (Фукуока) за сутки выпали рекордные 586 мм осадков. Полностью разрушены были 336 зданий. Рекомендации эвакуироваться получили 515 тыс. 700 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Последствия тайфуна в Японии
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!