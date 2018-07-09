Крупные наводнения в Японии в сезон дождей. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2018 года власти Японии сообщили, что на западе страны в результате наводнений и оползней, вызванными ливнями, погибли 104 человека. Еще около 50 человек числятся пропавшими без вести.

В Японии ежегодно на вторую половина июня - начало июля приходится сезон дождей, которые носят название "сливовых" ("байу" или "цую"). Иногда во время этого сезона за сутки выпадает 100 и более мм осадков, что вызывает катастрофические наводнения и оползни. Наиболее разрушительными ливни прошли в 1953 году - тогда на острове Кюсю на западе Японии в результате наводнения погибли 759 человек, более 450 тыс. человек лишились крова.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крупных наводнениях, приведших в Японии к человеческим жертвам, за последние десять лет. Наводнение стало самым серьезным по числу погибших с 1983 года (тогда погибли 118 человек).

19-26 июля 2009 года жертвами оползней, наводнений и других ЧП, вызванных проливными дождями на территории японских островов Хонсю (регион Тюгоку) и Кюсю (запад страны), стал 31 человек, еще 55 человек пострадали. Ущерб был нанесен префектурам Тоттори, Хиросима, Ямагути, Фукуока, Сага и Нагасаки.

В пострадавших районах потоки воды и грязи полностью разрушили 45 зданий, затопили или повредили еще более 2 тыс. построек, свыше 10 тыс. человек были эвакуированы во временные убежища. Вышедшие из берегов реки серьезно повредили ряд автомобильных дорог. Из-за опасности затопления и оползней прекращалось движение транспорта на крупных автомагистралях и железнодорожных линиях. По данным метеорологического управления, июль 2009 года для ряда регионов Японии стал самым пасмурным и дождливым с 1946 года.

26-30 июля 2011 года сильные дожди в префектурах Ниигата и Фукусима (восток Японии), где в ряде районов всего за час выпали рекордные 100 мм осадков, вызвали сход оползней и затопления. Погибли четыре человека, семеро получили ранения. Были полностью разрушены 17 зданий, около 8 тыс. домов пострадали. Вблизи пос. Сандзё (префектура Ниигата) потоки воды частично разрушили плотину Касабори, подразделения Сил самообороны Японии проводили эвакуацию местных жителей.

3-14 июля 2012 года в результате сильных дождей на острове Кюсю в префектурах Кумамото, Оита и Фукуока погибли в общей сложности 30 человек и еще 27 человек пострадали. Были разрушены 363 здания, 3 тыс. 298 строений попали в зону затопления.

5-6 июля 2017 года жертвами ливневых дождей в префектурах Фукуока и Оита стали 40 человек, еще двое по состоянию на июль 2018 года числятся пропавшими без вести. В городе Асакура (Фукуока) за сутки выпали рекордные 586 мм осадков. Полностью разрушены были 336 зданий. Рекомендации эвакуироваться получили 515 тыс. 700 человек.