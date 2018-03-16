Сергей Черемин: иностранные инвесторы могут принять участие в программе реновации Москвы

Иностранные девелоперы проявляют интерес к столичной программе реновации и со временем смогут принять в ней участие. Об этом, а также о том, какими еще столичными проектами интересуются зарубежные компании в ходе переговоров на полях международной выставки недвижимости MIPIM 2018, ТАСС рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

— Какие переговоры на полях MIPIM 2018 вы успели провести и какие направления развития Москвы вызывают наибольший интерес у партнеров?

— В ходе выставки велись многочисленные переговоры по участию иностранных партнеров в проектах по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе строительству транспортно-пересадочных узлов — это одна их самых амбициозных программ Москвы. Многие строительные компании задавали вопрос, могут ли они принять участие в нашей программе реновации жилья, какова позиция правительства Москвы в отношении участия иностранных инвесторов в этом секторе. Значительное число компаний интересовалось нашими льготами, которые мы предоставляем при подписании офсетных контрактов и контрактов жизненного цикла, льготами по локализации производства на территории Москвы, в технопарках и особых экономических зонах.

Многие компании просто заинтересованы в том, чтобы участвовать в поставках в Москву своей продукции: они понимают — это один из самых крупных рынков в мире. При этом правительство Москвы обеспечило в последние годы достаточно прозрачные тендерные процедуры, которые привлекают многих иностранных поставщиков. Вообще задавалось очень много вопросов, связанных со стратегией развития города до 2025 года и наших приоритетах.

— Вы упомянули интерес к реновации, однако ранее заявлялось, что основным инвестором будет правительство Москвы. Как активность иностранных инвесторов коррелирует с принципами этого городского проекта?

— Первая стадия — инвестором выступает город, но программа настолько объемна, что не исключено, что в будущем в ней могут участвовать иностранные девелоперы. Мне кажется, что наши партнеры не просто наблюдают из-за рубежа через новостные ленты за нашими серьезными программами развития столицы, но и проявляют реальный индустриальный интерес к тому, чтобы в них участвовать.

Например, итальянские компании заявили, что готовы участвовать в очень крупных проектах строительства, в том числе инфраструктуры здравоохранения и спорта. У нас уже подобный опыт существует, когда компания Codest обеспечила совместно с банком ВТБ реконструкцию квартала "Динамо" и строительство стадиона.

Многие компании предлагали свои очень прогрессивные технологии в строительстве. Это и дома в концепции "умный дом", строительство с высокой энергоэффективностью, технологии с высоким качеством строительства и проектирования и сокращения сроков проведения соответствующих работ.

— Какой интерес проявляют партнеры из-за рубежа к опыту Москвы в части подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018?

— Многие наши партнеры — крупнейшие города проявляют большой интерес к сотрудничеству с Москвой в области организации массовых мероприятий, в том числе и таких ярких событий, как чемпионаты в различных видах спорта. Конечно, ЧМ-2018 не Олимпийские игры, но к нему будет привлечено не меньшее внимание. Главное — насколько удастся конвертировать реализованные вложения в инвестиции в будущее, чтобы мы получили в лице иностранных болельщиков тех же "послов доброй воли", только в отношении Москвы и ее возможностей.

— Велись ли в ходе конференции переговоры о тиражировании московского опыта цифровых и мобильных сервисов для иностранных площадок, например каршеринга, приложения для парковки и иных технологий?

— Вы упомянули каршеринг. Эта программа началась с визита московской делегации в Милан, мы ознакомились с этой программой четыре года назад, но никто не думал, что пройдет всего несколько лет и Москва станет мировым лидером в области каршеринга. Сегодня у нас уже около 6 тыс. автомобилей работает по этой системе, в прошлом году более 5,5 млн поездок совершили москвичи. Это яркий пример сотрудничества между крупными городами.

Цифровизация — это один из тех фокусов, на которых базируется стратегия развития московской агломерации, у нас успешно реализованы проекты в области создания интеллектуальной транспортной системы Москвы, в области применения информационных технологий для управления здравоохранением, образованием, финансами города. Это "облачная" бухгалтерия, это успех Москвы в интеграции 130 тыс. камер в единую систему, уникальная система интерактивного общения с гражданами на портале "Активный гражданин".

Москва сама активно изучает лучший международный опыт во всех сферах, и для нас важно сотрудничество с глобальными мегаполисами-лидерами во всех сферах.

— У каких городов есть решения, которые Москва могла бы с успехом применить у себя?

— Очень интересен опыт Сингапура в части обеспечения максимальной транспарентности в общении с жителями: меры поддержки бизнеса, меры по развитию образования, особенно профтехобразования. Все это позволяет им обеспечить лидерство по привлечению иностранных компаний в создание технопарков и индустриальных кластеров.

Важен опыт китайских городов в строительстве сложнейших объектов, в том числе инфраструктурных. Стоит обратить внимание на опыт таких городов, как Берлин, по созданию безбарьерной среды, а также многих наших западноевропейских партнеров в плане экологических стандартов, на опыт итальянских городов в охране памятников и культурных ценностей. Мы находимся в партнерстве с крупнейшими городами мира, но и Москва уже становится городом, у которого многие мегаполисы готовы перенять опыт.

Беседовала Елена Мишина