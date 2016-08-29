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Генконструктор Центра им. Хруничева Медведев назначен замглавы ЦНИИмаш

Космос
29 августа, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"В настоящее время в ЦНИИмаш идет процесс формирования Центра средств выведения и наземной космической инфраструктуры, который будет подчинен Александру Медведеву", - добавили в пресс-службе института
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генконструктор Центра имени Хруничева Александр Медведев назначен заместителем директора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе института.

"По согласованию с руководством госкорпорации "Роскосмос" генеральный конструктор средств выведения космических аппаратов на орбиту Александр Медведев переходит из Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) на работу в ЦНИИмаш. 22 августа подписан приказ о назначении Медведева на должность заместителя генерального директора ЦНИИмаш", - сказали в пресс-службе.

В ОРКК Медведев занимал должность замгендиректора по проектному управлению. Как уточнили в институте, он продолжит работать в Центре имени Хруничева. "В настоящее время в ЦНИИмаш идет процесс формирования центра средств выведения и наземной космической инфраструктуры, который будет подчинен Александру Медведеву", - пояснили в пресс-службе.

Создаваемый центр займется, в частности, обоснованием основных направлений развития перспективных комплексов средств выведения и наземной космической инфраструктуры космодромов на период до 2040 года.

Медведев с 1975 года по 1995-й работал в конструкторском бюро "Салют", которое с 1993 года входит в Центр имени Хруничева. Затем до 2001 года был первым замгендиректора Центра, который впоследствии возглавлял до 2005 года.

С 2015 года Медведев занимал должность генерального конструктора Центра имени Хруничева. Также с 2015 года по август 2016-го являлся заместителем гендиректора по проектному управлению ОРКК. С 2014 года по настоящее время - первый замгендиректора Центра имени Хруничева.

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