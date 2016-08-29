Эксперт: планы американской Moon Express по полетам на Луну являются лишь пиаром

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности гендиректора российского НПО им. Лавочкина (предприятие, которое, в частности, проектирует аппараты для исследования Луны - прим. ТАСС) Сергей Лемешевский считает, что деятельность американской частной компании Moon Express, получившей разрешение правительства США на отправку экспедиции на Луну в 2017 году, не связана с освоением земного спутника и эффективна лишь с точки зрения пиара.
"Не думаю, что это связано с освоением Луны. Любая частная компания, прежде всего, преследует экономические цели. Здесь же я вижу эффект только с точки зрения пиара. Когда они полетят, получится ли у них это... Зато все уже говорят (об этой компании)", - сказал он в интервью "Российской газете".
Ранее сообщалось, что руководство Moon Express оценивало общую стоимость подготовки и осуществления прилунения первого аппарата компании на уровне менее $50 млн, в дальнейшем цена одного полета прогнозировалась на уровне мене $10 млн.
"Я считаю, что приоритеты в освоении Луны - научные, а не с точки зрения, скажем, добычи полезных ископаемых", - отметил Лемешевский.
Ряд стран, включая США, Россию, Китай, Великобританию, Японию, заявляли о планах строительства баз на спутнике Земли. В частности, Россия планирует отправить на Луну четыре космических аппарата, в том числе для разведки лунных ресурсов и доставки лунного грунта на Землю.