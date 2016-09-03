SpaceX после взрыва на космодроме готова использовать две другие площадки

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX после взрыва на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида), готова в случае необходимости использовать для запусков своих ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy две другие стартовые площадки. Об этом говорится в ее официальном заявлении, опубликованном в пятницу.

В четверг на площадке SpaceX, именуемой SLC-40, взорвались ракета Falcon 9 со спутником связи Amos-6. Как отмечается в документе, объекту "явно был нанесен урон, однако его масштабы полностью еще не определены".

"SpaceX в настоящее время эксплуатирует три пусковые площадки, две во Флориде и одну на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, - отмечается в заявлении компании. - Две другие площадки не были затронуты произошедшим в четверг инцидентом. На пусковом комплексе 4Е на базе Ванденберг осуществляется финальная стадия модернизации, комплекс 39А при Космическом центре имени Джона Кеннеди, как и планировалось, должен вступить в строй в ноябре".

Как подчеркнули в SpaceX, оба объекта, которые не были затронуты взрывом, "пригодны для запусков Falcon 9 и Falcon Heavy". "Мы уверены, что обе площадки могут позволить нам возобновить запуски и выполнить заявленный план по ним", - указали представители корпорации.

После взрыва в четверг глава SpaceX Илон Маск заявил, что инцидент произошел, когда ракету наполняли горючим. "Falcon потеряна сегодня (в четверг - прим. ТАСС) во время операции по заправке топливом. Неполадка имела место около емкости с кислородом в верхней ступени. Причины все еще неизвестны", - говорилось в сообщении, которое он опубликовал на своей странице в сети микроблогов "Твиттер" спустя несколько часов после происшествия.

Как указывается в опубликованном в пятницу заявлении SpaceX, ее сотрудники продолжают расследование обстоятельств инцидента. Окончательной ясности на этот счет до сих пор нет.