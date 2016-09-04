В Аргентине найдены останки птерозавра возрастом 170 млн летНаука 4 сентября, 17:01
СМИ: богачи за две недели пожертвовали Хиллари Клинтон $50 млнМеждународная панорама 4 сентября, 16:54
Семье легенды ФК "Манчестер Юнайтед" Басби отказали в доступе в ложу для руководства клубаСпорт 4 сентября, 16:40
"Скромные успехи": экономика России на пути к ростуЭкономика и бизнес 4 сентября, 16:36
Источник в делегации РФ: Обама сам предложил Путину провести встречу "на полях" G20Политика 4 сентября, 16:36
Япония в ноябре запустит метеорологический спутник "Химавари"Космос 4 сентября, 16:22
Гасли сообщил, что заменит Квята на Гран-при СингапураСпорт 4 сентября, 15:57
Для ликвидации последствий паводка в Приморье прибывают спасатели из Сибири и МосквыПроисшествия 4 сентября, 15:53
Армейская авиация ВВО доставила в пострадавшие районы Приморья 20 тонн грузовПроисшествия 4 сентября, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония в ноябре этого года осуществит запуск нового метеорологического спутника "Химавари-9". Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Аппарат обладает такими же возможностями, как и его предшественник "Химавари-8", который уже два года находится на орбите Земли. Он оснащен мощным оптическим оборудованием, позволяющим оперативно отслеживать возникновение атмосферных явлений, а также измерять температуру поверхности моря и выявлять содержание вулканического пепла в воздухе. Кроме того, он способен делать снимки Земли каждые 10 минут.
После выхода на орбиту специалисты JAXA проведут ряд проверок систем нового спутника. В эксплуатацию его планируется ввести после 2020 года, когда закончится срок службы "Химавари-8", либо это будет сделано раньше в случае возникновения неисправности у предшественника.
Информацию с нового аппарата будут получать синоптики из 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Однако, в связи с тем, что некоторые страны не способны обеспечить стабильное интернет-соединение для приема метеоданных, национальное метеорологическое управление Японии разработало систему HimawariCast system, передающую данные со спутника не напрямую, как например, в Австралию, а в сжатом виде через другие спутники.
При поддержке Всемирной метеорологической организации, Япония установила такое оборудование в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и ряде других государств Юго-Восточной Азии.
Специалисты отмечают, что благодаря "Химавари" в АТР значительно выросла эффективность прогнозов возникновения и движения тайфунов - одной из главных причин стихийных бедствий в этой части Земли.