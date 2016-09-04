Япония в ноябре запустит метеорологический спутник "Химавари"

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония в ноябре этого года осуществит запуск нового метеорологического спутника "Химавари-9". Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Аппарат обладает такими же возможностями, как и его предшественник "Химавари-8", который уже два года находится на орбите Земли. Он оснащен мощным оптическим оборудованием, позволяющим оперативно отслеживать возникновение атмосферных явлений, а также измерять температуру поверхности моря и выявлять содержание вулканического пепла в воздухе. Кроме того, он способен делать снимки Земли каждые 10 минут.

После выхода на орбиту специалисты JAXA проведут ряд проверок систем нового спутника. В эксплуатацию его планируется ввести после 2020 года, когда закончится срок службы "Химавари-8", либо это будет сделано раньше в случае возникновения неисправности у предшественника.

Информацию с нового аппарата будут получать синоптики из 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Однако, в связи с тем, что некоторые страны не способны обеспечить стабильное интернет-соединение для приема метеоданных, национальное метеорологическое управление Японии разработало систему HimawariCast system, передающую данные со спутника не напрямую, как например, в Австралию, а в сжатом виде через другие спутники.

При поддержке Всемирной метеорологической организации, Япония установила такое оборудование в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и ряде других государств Юго-Восточной Азии.

Специалисты отмечают, что благодаря "Химавари" в АТР значительно выросла эффективность прогнозов возникновения и движения тайфунов - одной из главных причин стихийных бедствий в этой части Земли.