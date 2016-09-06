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Единого оператора спутников связи на базе компании "Гонец" могут создать в следующем году

Космос
6 сентября, 10:13 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
"Гонец" - единственная российская система спутниковой связи
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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Создание единого оператора спутников связи на базе компании "Гонец" может быть перенесено на следующий год, сообщил журналистам гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (изготовитель аппаратов "Гонец") Николай Тестоедов.

"Это решение создать единого оператора - правильное, если создается единая консолидированная госкорпорация. По сроку, я думаю, следующий год", - сказал он.

По его словам, необходимо переподчинить компанию "Гонец" от "Информационных спутниковых систем" имени Решетнева госкорпорации "Роскосмос".

При этом он не исключил, что может поменяться название компании, поскольку компания "Гонец" в настоящее время названа в честь одноименной орбитальной спутниковой системы.

"Гонец" - единственная российская система спутниковой связи. В составе орбитальной группировки системы "Гонец" находятся 12 космических аппаратов "Гонец-М" и один "Гонец- Д1".

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