Две российских группировки мини-спутников планируется вывести в космос в 2017-2018 годах

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Две группировки российских наноспутников-кубсатов (CubеSat) планируется вывести на орбиту Земли в ближайшие два года для отработки управления ими и взаимодействия аппаратов друг с другом, сообщил ТАСС советник генерального президента РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") Александр Чернявский.

"В марте - апреле 2017 года планируется запуск двух кубсатов, через год - трех кубсатов, - сказал он в кулуарах международного форума ресурсоэффективности в Томске. - Два кубсата будут измерять положение между собой и по отношению к Земле - это первые действия роя. Втрое действие - три кубсата, которые должны менять положение, управляться, координироваться по отношению друг к другу и по отношению к наземным станциям".

После отработки технологии, по его словам, можно будет создавать группировки малых космических аппаратов, которые будут крупнее кубсатов, и использовать группировки для решения конкретных прикладных задач. По словам советника главы РКК "Энергия", интерес к проекту проявляют зарубежные партнеры, в частности, из Китая.

Весной 2016 года на Международную космическую станцию (МКС) был направлен кубсат "Томск-ТПУ-120" - первый аппарат из российской группировки наноспутников, созданный учеными Томского политехнического университета (ТПУ), Института физики прочности и материаловедения СО РАН и РКК "Энергия" с использованием 3D-технологий. В ТПУ, в частности, был напечатан корпус аппарата. Именно на его платформе и будут создаваться будущие наноспутники и их группировки, отметил Чернявский.

"Мы опробовали корпус. Он проверен, отработан, испытан, прошел этап выведения на МКС. Идут отработки системы радиосвязи, все работает благополучно, получаются сигналы в разных странах мира. Производится его подзарядка на борту МКС", - рассказал он, отметив, что в ближайшее время планируется запустить этот наноспутник в открытый космос.

В России ранее был создан консорциум из десятка научных организаций, которые занимаются созданием группировок малых роботизированных космических летательных аппаратов весом от 1,5 до 20 кг. В перспективе, как считают ученые, такие спутники, объединяясь в группировки, смогут даже ремонтировать друг друга на орбите. ТПУ координирует работу консорциума. На первом международном форуме ресурсоэффективности в ТПУ участники консорциума обсудили наработки и развитие технологий 3D-печати.