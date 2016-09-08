"Роскосмос" предлагает создать межведомственную комиссию по отбору космонавтов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскомос" подготовила проект положения о создании межведомственной комиссии по отбору космонавтов. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций (МВК) создается ... в целях выполнения ... государственной функции по отбору и подготовке космонавтов, а также по формированию отряда космонавтов и обеспечению его деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту нормативного акта.
Согласно проекту положения о МВК, основными задачами комиссии станут отбор и утверждение кандидатур космонавтов, рекомендуемых к участию в космических полетах, принятие решений о новых наборах кандидатов в космонавты. В состав МВК планируется ввести представителей "Роскосмоса", Минобороны, РАН, Федерального медико-биологического агентства, а также "организаций, ответственных за создание космической техники, подготовку космонавтов и их медицинское обеспечение".
В соответствии с проектом, председателем МВК станет глава "Роскосмоса". Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Отмечается, что практическая реализация проекта не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.
Сейчас подготовкой космонавтов к полетам и отбором кандидатов занимается Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина), находящийся в ведении госкорпорации "Роскосмос".