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Парашют для первого отечественного коммерческого космического корабля создают в РФ

Космос
9 сентября, 13:48 UTC+3 АЭРОДРОМ КИРЖАЧ область/ 9, сентября. / ТАСС
НИИ парашютостроения изготавливает парашюты для космических кораблей "Союз"
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АЭРОДРОМ КИРЖАЧ, /Владимирская область/, 9 сентября. / ТАСС/. НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика") разрабатывает парашют для первого российского коммерческого космического корабля, сообщил начальник института Виктор Лялин.

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НИИ парашютостроения изготавливает парашюты для космических кораблей "Союз".

"К нам приезжали и выдали предварительное техническое задание. Они ходят сделать космический корабль. Ведутся переговоры, уже довольно давно ведутся, примерно около года. Заинтересованность (в парашюте - прим. ТАСС) у них есть", - сказал Лялин.

По его словам, характеристики частного космического корабля, для которого создается парашют, схожи с характеристиками существующих кораблей. Лялин не назвал коммерческого заказчика, однако генеральный директор "КосмоКурса" Павел Пушкин подтвердил ТАСС, что техническое задание было выдано этой компанией.

"Я подтверждаю, что мы планируем заказывать парашютные системы, в том числе в НИИ парашютостроения. Сейчас мы с ними согласовываем техническое задание на эту работу. Оно пока не согласовано на сегодняшний день", - сказал Пушкин.

Ранее сообщалось, что российская частная компания "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов на околоземную орбиту. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости 5-6 минут. Первый полет возможен в 2020 году. Стоимость одного билета, как ожидается, составит 200-250 тыс. долларов.

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