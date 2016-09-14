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Роскосмос поручил запустить тройку спутников "Гонец" до конца года

Космос
14 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
"Гонец" - единственная российская система спутниковой связи
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Запуск следующей тройки космических аппаратов системы спутниковой связи "Гонец" произведут до конца года, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (изготовитель спутников) Николай Тестоедов сообщал, что запуск этих спутников может быть перенесен на 2017 год.

"Услуги по запуску космических аппаратов "Гонец-М" №24, №25, №26 - с момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2016 года", - говорится в документах.

Ранее сообщалось, что вместе со спутниками "Гонец" на орбиту будет отправлен геодезический сферический стеклянный миниспутник "Блиц-М". Аппараты планируется запустить на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк.

"Гонец" - единственная российская система спутниковой связи. Она позволяет, в частности, передать координатные данные в рамках системы ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента. Сама система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных разного типа.

В составе орбитальной группировки системы "Гонец" находятся 12 космических аппаратов "Гонец-М" и один "Гонец-Д1".

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