Роскосмос потратит на модернизацию ЦУПа 615 млн рублей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на модернизацию подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) в 2016-2020 годах, цена контракта составляет 615,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Дата начала подачи заявок - 14 сентября, дата окончания подачи заявок - 5 октября, рассмотрение заявок состоится 7 октября. Выполнить опытно-конструкторские работы необходимо до 25 ноября 2020 года.
Согласно конкурсной документации, благодаря модернизации ЦУП сможет одновременно управлять 45 разнородными космическими аппаратами, в том числе создаваемыми в интересах международного сотрудничества. По данным сайта ЦУПа, сейчас Центр одновременно управляет 20 аппаратами.
Проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, подготовленный Роскосмосом, включал расходы в размере 917 млн рублей на модернизацию ЦУПа. При этом данная сумма почти в два раза меньше изначальной, которая была прописана в предыдущем проекте ФКП до ее секвестра.