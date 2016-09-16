Российский институт займется разработкой умывальника для МКС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Институт "НИИхиммаш" прорабатывает возможность создания космического умывальника, который избавит российских членов экипажа МКС от необходимости использовать для умывания влажные салфетки. Это следует из годового отчета предприятия.

"В настоящее время санитарно-гигиеническое оборудование на МКС состоит исключительно из влажных гигиенических салфеток, которыми пользуются космонавты и астронавты. Для улучшения бытовых условий прорабатывается принципиальная возможность создания экспериментального умывальника, который включает в себя умывальник/рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования", - говорится в документе.

Такая система может быть использована не только на МКС, но и в "долговременных космических экспедициях", отмечается в отчете. О каких экспедициях идет речь, не уточняется.

Ранее на станции "Мир" имелась душевая кабина, но на Международной космической станции она не предусмотрена. Поэтому гигиенические процедуры космонавтам приходится проводить влажными разогретыми полотенцами.