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В китайском орбитальном модуле "Тяньгун-2" пройдет эксперимент по культивированию растений

Космос
19 сентября, 9:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Для опытов специалисты выбрали рис и резуховидку Таля из семейства капустных
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ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китайские космонавты проведут в орбитальной лаборатории "Тяньгун-2" эксперимент по наблюдению за развитием растений в космосе. Об этом пишет газета Huánqiú Shíbào.

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Ожидается, что двое тайкунавтов попадут на орбитальный модуль в октябре текущего года, когда будет запущен корабль "Шэньчжоу-11", который должен пристыковаться к лаборатории "Тяньгун-2". По плану, они должны проработать там в течение 33 суток.

Как сообщил главный инженер китайской программы пилотируемых космических полетов Чжоу Цзяньпин, цель эксперимента - исследовать влияние микрогравитации на развитие и жизненные функции растений. Для опытов специалисты выбрали рис и резуховидку Таля (лат. название Arabidopsis thaliana) из семейства капустных, которая стала первым растением, геном которого был полностью расшифрован. По словам научного сотрудника Шанхайского института биологических наук Чжэн Хуэйцюна, резуховидка была выбрана, поскольку она очень хорошо изучена, что облегчает интерпретацию результатов эксперимента, а рис - по причине его большого значения для Китая.

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Образцы будут выращены в специальном ящике с землей, обогащенной вермикулитом - минералом, который эффективно стимулирует развитие растений. Космонавты по окончании своей миссии на орбите доставят их на Землю и передадут биологам. Специалисты надеются, что эксперимент станет очередным шагом на пути разработки экологической системы жизнеобеспечения для орбитальных станций и космических кораблей.

Запуск модуля "Тяньгун-2" был произведен 15 сентября с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) в 22:04 по местному времени (17:04 мск) при помощи ракеты- носителя Long March-2F ("Чанчжэн-2Эф"). Космическая лаборатория доставлена на орбиту в 380 км от Земли, где запланировано проведение ряда экспериментов. Всего на ее борту имеется 14 разных видов научного оборудования.

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