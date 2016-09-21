ЕКА: Европа перестанет эксплуатировать ракету Ariane-5 после создания Ariane-6

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) перестанет эксплуатировать ракеты Ariane-5 после создания нового носителя Ariane-6. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

"Ariane-6 как раз создается на замену Ariane-5. Эксплуатировать обе ракеты слишком дорого, тем более многое при создании Ariane-6 мы переняли от Ariane-5. Кроме того, Ariane-6 можно будет лучше адаптировать к требованиям заказчика", - сказал он.

В то же время, по его словам, не исключено, что какое-то время ЕКА будет эксплуатировать обе ракеты-носителя.

Ранее совет ЕКА одобрил дальнейшую работу по созданию новой ракеты тяжелого класса Ariane-6.

Работы над семейством ракет "Ариан" были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее пятое поколение этих носителей относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. С 1996 года с космодрома Куру во Французской Гвиане произведено 87 запусков, из них 83 - успешные.

Несмотря на коммерческий успех программы, ЕКА озабочено дороговизной производства Ariane-5, из-за которой ракета вскоре может утратить конкурентные преимущества. В ноябре 2012 года было принято решение выделить €157 млн на проработку проекта новой ракеты, которая бы заменила одновременно Ariane-5 и российские "Союзы".

Принципиальное решение о переходе к новому поколению Ariane было принято в 2014 году. Планируется, что Ariane-6 будет значительно дешевле своей предшественницы, за счет чего ЕКА сможет повысить свою конкурентоспособность на международном рынке коммерческих запусков спутников. Согласно текущим планам, первый старт новой ракеты намечен на 2020 год.