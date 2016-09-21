Ракета-носитель "Протон-М" получит новую модификацию с увеличенным грузовым отсеком

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Протон-М" получит новую модификацию с увеличенным головным обтекателем, под которым сможет поместиться сразу несколько спутников, сообщил в среду ТАСС заместитель директора по производственной деятельности ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (производитель головных обтекателей для ракет "Протон") Анатолий Хмельницкий.
"Если для существующей ракеты-носителя мы выпускаем обечайки четырехметрового диаметра, то для нового поколения диаметр обтекателя составит уже пять метров", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что Центр им. Хруничева представил две новые модификации ракеты-носителя "Протон-М" - двухступенчатую версию "Протон-М Средний" (убрана вторая ступень, а на ее место поставлена третья) со сроком первого запуска в 2018 году, а также "Протон-М Легкая" (убрана вторая ступень и из шести двигателей первой ступени оставлено четыре) со сроком запуска в 2019 году. Обе ракеты должны иметь обтекатели диаметром четыре метра.
В обычной ракете-носителе "Протон-М" также используются головные обтекатели диаметром четыре метра. Головной обтекатель предназначен для защиты космического аппарата и разгонного блока от воздействия внешней среды при наземных операциях и выведении.
При этом ОНПП "Технология" предлагает облегчить конструкцию новой модификации ракеты-носителя "Протон-М" за счет использования при изготовлении увеличенного головного обтекателя композитных материалов. "Производственные мощности и имеющийся научный задел позволяют нам серийно выпускать такие крупногабаритные конструкции из композитов", - сказал Хмельницкий.
Необходимость создания "Легкой" и "Средней" версий ракет в ОНПП "Технология" объяснили требованиями конкуренции с американской многоразовой ракетой Falcon, себестоимость пуска которой "может привести к перераспределению рынка международных запусков".
По словам Хмельницкого, основной отечественный "космический грузовик" "Протон-М" способен выводить на геопереходную орбиту 6300 кг. "Однако подобная грузоподъемность востребована далеко не всегда, поскольку не всякий космический аппарат достигает подобного веса. Так что, если не удалось "подгадать" к одновременной сборке двух спутников, приходится запускать только один, что автоматически удорожает процесс", - пояснил он.
"С учетом того, что "Протоны" выводят в космос и иностранные спутники, возникла потребность в легком и среднем классе ракет в качестве конкурентов Falcon", - отметил Хмельницкий.
Первый запуск ракеты "Протон" был осуществлен в 1965 году. К настоящему времени состоялось 412 запусков "Протон" (всех ее модификаций) в рамках российской федеральной программы и в интересах международных коммерческих спутниковых операторов. За годы эксплуатации ракета прошла несколько этапов модернизации, в результате которых ее грузоподъемность возросла до 6,3 тонны при выведении полезной нагрузки на типовую геопереходную орбиту.
ТАСС пока не располагает комментариями Космического центра им. Хруничева и госкорпорации "Роскосмос".
Ракета-носитель "Протон-М". Досье