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Три аппарата пополнят группировку спутников связи "Гонец" в III квартале 2017 года

Космос
28 декабря, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ракета-носитель для запуска будет определена заказчиком в лице Роскосмоса, сообщил гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец" запланирован на третий квартал 2017 года, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов.

Ранее сообщалось, что три спутника для многофункциональной космической системы "Гонец-Д1М" планируется запустить осенью 2016 года. Согласно данным компании "Гонец", сейчас в орбитальную группировку входят 12 низкоорбитальных космических аппаратов "Гонец-М".

"Сегодня на ответственном хранении на предприятии находятся три аппарата системы "Гонец". По плану их запуск предусмотрен в третьем квартале следующего года", - сказал он.

По словам Тестоедова, ракета-носитель для запуска будет определена заказчиком в лице Роскосмоса, хотя о замене "Рокота", предназначенного для этого пуска, пока речь не шла."Нам не поступало предложения провести адаптацию космического аппарата к ракетам "Ангара-1.2" или "Союз", - сказал он.

"Гонец" - единственная российская система низкоорбитальной спутниковой связи. Она позволяет, в частности, передавать координаты, определенные в рамках системы ГЛОНАСС, с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента. Сама система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных разного типа.

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