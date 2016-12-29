Запуска спутника "Канопус-В-ИК" перенесен на II квартал 2017 года

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск космического аппарата "Канопус-В-ИК", предназначенного для поиска лесных пожаров, перенесен на второй квартал 2017 года, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Предварительно пуск перенесен на второй квартал следующего года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это может быть связано с неготовностью космического аппарата.
В ноябре сообщалось, что запуск запланирован на 28 января 2017 года. До этого пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Канопусом" с Байконура был намечен на 20-е числа декабря, при этом изначально предполагалось осуществить запуск в 2015 году.
Аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов. Он оборудован инфракрасной камерой, которая, как ожидают разработчики, позволит выявлять очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров.