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Запуска спутника "Канопус-В-ИК" перенесен на II квартал 2017 года

Космос
29 декабря, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Изначально аппарат планировали вывести на орбиту еще в 2015 году
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск космического аппарата "Канопус-В-ИК", предназначенного для поиска лесных пожаров, перенесен на второй квартал 2017 года, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно пуск перенесен на второй квартал следующего года", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, это может быть связано с неготовностью космического аппарата.

В ноябре сообщалось, что запуск запланирован на 28 января 2017 года. До этого пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Канопусом" с Байконура был намечен на 20-е числа декабря, при этом изначально предполагалось осуществить запуск в 2015 году.

Аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов. Он оборудован инфракрасной камерой, которая, как ожидают разработчики, позволит выявлять очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров.

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