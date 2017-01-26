На мысе Канаверал откроется экспозиция в память о погибшем экипаже "Аполлона-1"

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новая экспозиция, посвященная трем американским астронавтам - участникам программы "Аполлон", которые трагически погибли 50 лет назад, откроется в пятницу на мысе Канаверал. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Космического центра имени Кеннеди Андреа Фармер.
"Новая экспозиция в память об экипаже "Аполлона-1" будет называться "К звездам через тернии" (Ad Astra Per Aspera)", - сказала она. На церемонии в честь Вирджила Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи выступит директор космического центра Роберт Кабана.
Трагедия произошла 27 января 1967 года на стартовом комплексе во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе "Аполлон". На борту корабля вспыхнул пожар. Как показало расследование, причиной стало короткое замыкание. После случившегося полеты по этой программе были приостановлены на 20 месяцев и возобновлены в октябре 1968 года.