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На мысе Канаверал откроется экспозиция в память о погибшем экипаже "Аполлона-1"

Космос
26 января, 2:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Выставка будет называться "К звездам через тернии"
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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новая экспозиция, посвященная трем американским астронавтам - участникам программы "Аполлон", которые трагически погибли 50 лет назад, откроется в пятницу на мысе Канаверал. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Космического центра имени Кеннеди Андреа Фармер.

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"Новая экспозиция в память об экипаже "Аполлона-1" будет называться "К звездам через тернии" (Ad Astra Per Aspera)", - сказала она. На церемонии в честь Вирджила Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи выступит директор космического центра Роберт Кабана.

Трагедия произошла 27 января 1967 года на стартовом комплексе во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе "Аполлон". На борту корабля вспыхнул пожар. Как показало расследование, причиной стало короткое замыкание. После случившегося полеты по этой программе были приостановлены на 20 месяцев и возобновлены в октябре 1968 года.

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