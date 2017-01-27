Космический закон: что такое хорошо и что такое плохо в масштабах Вселенной

50 лет назад был подписан "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", ставший основой международного космического права и провозгласивший космос достоянием всего человечества.

В 1967 году документ подписали всего три государства (США, Великобритания и СССР). К сегодняшнему дню его ратифицировали свыше 100 стран.

Мы вспомнили о том, что человечество сделало (или планировало сделать) в отношении космоса за последние полвека, и попытались понять, насколько это легально.

1 Космические исследования Согласно статье I договора, космическое пространство "открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации". И человечество активно этим пользуется. За 50 лет существования документа мы успели многое: направили исследовательские аппараты практически к каждому значимому объекту нашей Солнечной системы, вышли за ее пределы (благодаря автоматической станции Voyager-1), лишили Плутон статуса девятой планеты (но при этом продолжаем наблюдать за ним в рамках программы New Horizons) и даже начали искать места, потенциально пригодные для жизни (именно этим сейчас занимается телескоп Kepler). Также в нашем распоряжении свыше миллиона изображений звезд и туманностей, сделанных орбитальной обсерваторией Hubble, и уже в апреле 2017 года ученые планируют пополнить эту коллекцию снимком горизонта событий черной дыры, предположительно расположенной в центре нашей галактики. Основные требования, предъявляемые к исследовательским программам, — это их мирный характер и "экологическая безопасность". Если говорить предельно упрощенно, в ходе экспериментов важно не заразить землю инопланетными организмами, а космос — земными. Судя по всему, пока человечеству удается соблюдать все меры предосторожности. 2 МКС и другие международные проекты Международная космическая станция находится на орбите с 1998 года. За это время на ней успели побывать 50 долгосрочных экспедиций. Что стоит знать об этом объекте с точки зрения космического права? Что МКС, согласно статье XII договора, в перспективе могут посещать представители всех ратифицировавших его стран. Но пока что в проекте задействованы всего 14 государств: США, Россия, Япония, Канада и 10 стран, представляющих Европейское космическое агентство (ESA). Что космонавты в первую очередь рассматриваются как "посланцы человечества в космос" и только потом как представители конкретных государств. Тем не менее каждый из них находится под юрисдикцией той страны, гражданином которой он является. И что в приоритете — сотрудничество и посильная взаимопомощь (так как космическое законодательство не поощряет конкуренцию). Что касается модулей, из которых состоит МКС, то каждый конкретный сегмент принадлежит построившему его государству. Оно же несет за него ответственность и распоряжается его дальнейшей судьбой. Так, лабораторный модуль "Наука", который планируется присоединить к станции в конце 2017 – начале 2018 года, в случае принятия решения о затоплении МКС будет отсоединен, чтобы стать основой для новой, исключительно российской орбитальной станции. 3 Космический туризм Не запрещен, но ограничен с точки зрения локаций. Пока единственный доступный туристический объект — это МКС. За все время существования станции на ней побывало семь некосмонавтов. В их числе венгерский миллиардер Чарльз Симони, разработчик игр Ultima и Lineage Ричард Гэрриот, а также создатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Британская исполнительница Сара Брайтман, планировавшая туристический полет в космос в 2015 году, как известно, в итоге от него отказалась, сославшись на семейные обстоятельства. Впрочем, недавно появилась информация, что уже в сентябре 2017 года на МКС может отправиться восьмой космический турист, который, возможно, даже совершит выход в открытый космос. Но о личности кандидата пока что ничего не известно. 4 Космическое такси Туризм также одна из приоритетных веток развития для частной космонавтики. В числе задач, которые предстоит решить в первую очередь, — создание многоразовых космических кораблей (т. н. космических такси). Одни из первых попыток были предприняты еще в СССР, при строительстве корабля "Буран", совершившего свой единственный полет в 1988 году (впоследствии программа была закрыта из-за убыточности и общего кризиса в космической сфере). Сейчас подобными разработками занимается американская компания SpaceX. Пока на ее счету — создание транспортного корабля Dragon, единственного способного "безболезненно" вернуться на Землю после космического полета. Уже к концу года может быть испытана его пилотируемая версия, и если все пройдет успешно, то регулярные туристические полеты в космос станут чуть ближе. Правда, как за достижения, так и за промахи частной космонавтики все равно официально отвечает та страна, на территории которой зарегистрирована конкретная компания (статья VI). Так что большинство частных проектов реализуются под эгидой национальных космических агентств (и контролируются ими). 5 Военные испытания В космосе строго запрещены. Так же как и размещение военных баз и оружия массового поражения на орбите Земли, Луне или любой другой космической площадке (статья IV). При этом договор не запрещает военным принимать участие в освоении и изучении космоса, а также осуществлять программы, связанные с вопросами обороны (к примеру, развертывание космической навигационной системы ГЛОНАСС, недавно переданной в ведение Министерства обороны РФ). 6 Планы по колонизации других планет В такой формулировке незаконны. Так как, согласно статье II, "космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами". Поэтому первые экспедиции на Марс не дадут никаких территориальных преимуществ странам, чьи астронавты войдут в составы экипажей. Впрочем, в ближайшем будущем подобных полетов не предвидится. Предположительная дата первого пилотируемого полета на Марс — 2030 год. 7 Торговля космической недвижимостью Также невозможна — по причине, уже названной в предыдущем пункте (статья II). Тем не менее существует ряд организаций, пытающихся заключать подобные сделки. К примеру, "Лунное посольство" (Lunar embassy), чей создатель объявил себя владельцем всех космических объектов Солнечной системы еще в 1980 году. По понятным причинам любые договоры о приобретении инопланетной собственности, заключенные с этой организацией, не имеют юридической силы. Так что никаких участков на Луне, владений на Марсе или подарочных сертификатов на звезды. Это вне закона.

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