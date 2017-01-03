Фото горизонта событий и смерть Cassini: главные научные ожидания 2017 года

В 2017 году в мире науки произойдет много необычного: исследователи попытаются обнаружить источник "инопланетных посланий" 40-летней давности, сфотографировать черную дыру, предположительно расположенную в центре нашей галактики, "убьют" аппарат Cassini и продолжат проводить эксперименты по редактированию генома человека.

Мы публикуем перечень главных научных ожиданий 2017 года, собранный редакцией научно-популярного портала "Чердак".

Итак, чем же планируют заняться ученые в ближайшие 365 дней?

Попытаются "расслышать" WOW-сигнал

15 августа 1977 года астроном Джерри Эйман, проводивший в Университете штата Огайо наблюдения на радиотелескопе "Большое ухо" в рамках научной программы по поиску внеземного разума, поймал необычный сигнал. Он настолько отличался от привычного потока данных, что Эйман сделал на распечатке пометку “Wow!”. Ученые надеялись, что сигнал окажется сообщением от инопланетной цивилизации, однако повторно зарегистрировать его так и не удалось.

Сейчас у исследователей появилась новая гипотеза относительно происхождения "послания". Астрофизик Антонио Парис из Сент-Питерсбергского колледжа во Флориде считает, что его источником могли быть две кометы, обнаруженные в 2006 и 2008 годах.

25 января 2017 года комета 266P/Christensen вновь пройдет рядом с группой звезд Хи созвездия Стрельца (где и был зарегистрирован WOW-сигнал), а 335P/Gibbs повторит ее маршрут 7 января 2018. Парис собирается проследить за ними, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

Сделают фото горизонта событий

В апреле ученые впервые попытаются получить снимок горизонта событий черной дыры — предела, пересекая который материя или излучение уже не имеют шанса вернуться.

Астрономы попытаются разглядеть Стрелец A* — черную дыру, предположительно находящуюся в центре нашей галактики. Расстояние до нее составляет приблизительно 25 тыс. световых лет.

Продолжат осваивать космос

В частности, Китай в новом году планирует запустить на Луну космический аппарат “Чанъэ-5”, чтобы получить новые образцы лунного грунта.

Также совершить полет к спутнику Земли впервые собирается частная компания — Moon Express (но пока это — не более, чем планы).

В то же время, в 2017 на Землю упадет первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", запущенная в 2011 году. Большая часть 8,5-тонной конструкции должна сгореть в атмосфере. “Тяньгун-1” — относительно небольшой аппарат, нужный для отработки технологий строительства и запуска полноценной станции к 2022 году. В 2016 году на смену ему на орбиту уже отправилась "Тяньгун-2".

Европейское космическое агентство (ESA) в 2017 году планирует запуск спутника Aeolus для исследования ветров в атмосфере Земли и телескопа CHEOPS для поиска планет вне Солнечной системы.

NASA отправляет в космос спутники ICON и GOLD для исследования ионосферы и термосферы Земли и так же запускает космический телескоп TESS для поиска экзопланет.

На Международной космической станции с марта 2017 года временно сократится число российских космонавтов (до того момента, как в российском сегменте появится новый модуль "Наука"). Его запуск запланирован на конец 2017 года.

Всего в новом году Россия планирует запустить на МКС четыре пилотируемых корабля "Союз МС" (27 марта, 29 мая, 12 сентября и 26 октября) и три грузовых “Прогресса" (2 февраля, 14 июня и 12 октября).

Также в конце года должен приступить к регулярным научным наблюдениям орбитальный аппарат TGO, запущенный к Марсу в рамках проекта “Экзомарс" (совместная исследовательская миссия "Роскосмоса" и ESA по поиску следов биологической жизни на планете).

"Убьют" Cassini

15 сентября в 16:07 по московскому времени космический аппарат Cassini должен прекратить свое существование, сгорев в атмосфере Сатурна. Финальная серия маневров должна начаться 22 апреля.

Cassini запустили к Сатурну почти 20 лет назад. За это время аппарат открыл гейзеры на Энцеладе, метановое озеро на Титане, а также исследовал гигантские штормы в атмосфере самой планеты.

Запустят ПИК и адронный коллайдер

В апреле-мае возобновит свою работу Большой адронный коллайдер, в настоящее время находящийся на техническом обслуживании.

В конце 2017 года он снова будет остановлен на три месяца, чтобы в феврале 2018 года приступить к последнему этапу работы перед длительной остановкой — более чем на два года.

На 2017 год также запланирован энергетический пуск реактора ПИК, расположенного в Гатчине, под Санкт-Петербургом. Его начали строить еще в 1976 году, однако после чернобыльской аварии строительство остановили (решение о его возобновлении было принято лишь в 2007 году).

Реактор предназначен для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, материаловедения, молекулярной биофизики и других областях. Его регулярное использование планируется начать в 2018-2019 годах.

Создадут еще более мощный суперкомпьютер

В настоящее время самый мощный компьютер в мире — китайский TaihuLight, скорость вычислений которого составляет 93 петафлопс: он выполняет 93 квадриллиона операций в секунду. Сейчас он используется для прогнозирования погоды, фармацевтических исследований, промышленного дизайна и других задач.

Японцы планируют создать более "быстрый" компьютер мощностью 130 петафлопс, потратив на это $173 миллиона. Потенциальные сферы его применения: обсчет трафика для беспилотного транспорта и автоматизация на производстве.

Научат искусственный разум играть в StarCraft

Искусственный интеллект уже обыграл человека во множество игр, например в 2016 году под его натиском пала игра го.

В новом году программа DeepMind компании IBM покушается на StarCraft. StarCraft — это стратегия в реальном времени, в отличие от таких игр, как шахматы или го, противники не видят всех действий друг друга, поэтому компьютеру придется принимать решения на основе неполной информации.

Вероятно, в 2017 году мы также будем наблюдать все более широкое распространение всевозможных ботов. Ожидается, что подобные киберсущности, наделенные искусственным интеллектом, появятся не только у Microsoft и Apple, но и Google, Facebook и Amazon.

В 2016 году компания Microsoft уже провела серию экспериментов с чат-ботом Tay. У киберсущности был аккаунт в Twitter, посредством которого она общалась с людьми, обучаясь на тех сообщениях, которые отправляли ей реальные пользователи. Предполагалось, что благодаря этому Tay научится виртуозно поддерживать беседу, однако в течение суток бот научился хвастаться, что принимает наркотики, и делать неприличные предложения, после чего Microsoft пришлось спешно отключить разгулявшийся аккаунт.

Расширят сферу применения беспилотников

Транспортная компания Traft планирует начать использовать беспилотные грузовики в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

При этом в кабине такого автомобиля все равно будет сидеть водитель, который при необходимости сможет вмешаться в работу системы. Компании, развивающие беспилотные грузоперевозки, считают, что смогут сэкономить на топливе и ремонте: есть надежда, что автоматическая техника будет реже попадать в аварии. В Москве в 2017 году компания "Делимобиль" планирует провести тестирование беспилотных машин каршеринга. Если испытания пройдут успешно, аренда машин будет доступна уже в 2018-2019 годах.

А в Амстердаме в этом году собираются спустить на воду первые роболодки. Их планируется использовать для перевозки людей и грузов, быстрой сборки и разборки временных мостов и плавучих платформ, экологического мониторинга, очистки каналов от мусора и 12-15 тыс. велосипедов, которые ежегодно выбрасывают в воду жители города.

Продолжат эксперименты с геномом человека

Предсказывалось, что громкие события в области генетики, такие как появление на свет детей с генетическим материалом трех "родителей" или редактирование генома человека, произойдут не ранее 2017 года.

Однако вместо того, чтобы сдвинуться еще на пару-тройку лет вперед, как это часто бывает с научными планами, они взяли и случились уже в прошлом году.

Так, в мае 2016 года в Мексике на свет появился ребенок с ядерной ДНК от двух родителей и с митохондриальной ДНК, взятой от донора. В настоящее время медики Великобритании также получили разрешение на подобную операцию и планируют провести ее в 2017 году.

Также в прошлом году в Китае при помощи технологии CRISPR/Cas9 был впервые отредактирован геном иммунных клеток взрослого человек. Недавно американские медики получили одобрение на проведение аналогичных экспериментов.