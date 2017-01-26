Спускаемый аппарат "Союз" занял почетное место в Музее науки Лондона

ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-19М", на котором британский астронавт Тип Пик вернулся на Землю по завершении экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), занял почетное место в экспозиции лондонского Музея науки. Торжественная церемония прошла в четверг, 26 января, в одном из самых посещаемых музеев Великобритании.

Потенциал науки

"Сегодняшнее событие - очень серьезный шаг к тому, чтобы дети Великобритании и других стран знали историю, понимали, что такое космос, и что все высокие достижения делаются на основе сотрудничества", - сообщил собравшимся заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов.

Он обратил внимание на то, что презентация спускаемого аппарата происходит накануне официального старта Года науки и образования Великобритании и России, которым объявлен 2017 год. "Я думаю, что мы совместно используем потенциал совместного года науки и образования для того, чтобы наши школьники, студенты и ученые лучше знали о возможностях и достижениях друг друга и находили возможности для кооперации и сотрудничества", - сказал Каганов.

Важность российских технологий

Директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд в разговоре с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, что вышедший на заслуженную "пенсию" спускаемый аппарат послужит сразу нескольким целям. "Я испытываю огромное восхищение российской космической программой, и демонстрацией этого модуля я хотел достичь двух целей, - сообщил Блэтчфорд. - Во-первых, я хотел сделать так, чтобы люди на самом деле осознали сегодняшнюю важность российских технологий, во- вторых, сам по себе это восхитительный предмет - он показывает невероятные силы, которые мы должны преодолеть, чтобы оказаться в космосе и вернуться".

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Блэтчфорд сообщил, что в течение нескольких месяцев модуль, приобретение которого обошлось музею более чем в £350 тысяч ($440 тысяч), будет демонстрироваться в Лондоне, а затем, возможно, совершит тур по другим британским музеям. После этого капсула займет постоянное место в космической экспозиции Музея науки.

По словам Блэтчфорда, это будет справедливо. "Наша космическая галерея полна экспонатов, демонстрирующих американские технологии. Не видя российских технологий, люди не могут понять важность российской космической программы. Теперь они начнут это понимать", - не без гордости сказал он.

Космическая пропаганда

Его воодушевление разделяет и генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев. "Это один из способов пропаганды космоса и интереса человека к развитию и движению вперед, - сообщил он корреспонденту ТАСС. - Для нас это просто замечательно, потому что в этом музее находятся экспонаты, которых в других странах просто нет".

Солнцев признал, что процедура передачи "уникального российского аппарата" не была простой задачей. "Он испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому для того, чтобы превратить его в музейный экспонат, необходима определенная работа, но такой опыт и такая возможность у нас есть", - отметил Солнцев.

Тим Пик вернется на МКС

На церемонии запуска присутствовал и сам Тим Пик. Он с теплотой рассказывал о своем полете - Пик побывал на МКС в составе экипажа корабля "Союз ТМА-19М" вместе с Юрием Маленченко (Россия) и Тимоти Копрой (США). Его миссия продлилась с 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года, а в общей сложности британец пробыл на орбите 186 суток.

26 января стало известно, что этот полет, возможно, не станет для Пика последним в карьере. Как сообщил корреспонденту ТАСС Блэтчфорд, астронавт вернется на борт МКС в течение нескольких ближайших лет. "Будут выделены средства для того, чтобы он смог вернуться на МКС в ближайшие три-четыре года, дата еще не определена", - сказал Блэтчфорд, пояснив, что теперь Пик "начнет тренировки для новой космической миссии".

Сам Пик признался, что будет рад вновь оказаться на орбите. "Желание вернуться (в космос) совершенно естественно. Тебе всегда не хватает вида планеты Земля, и это самая захватывающая вещь, которая, возможно, вообще существует. Это то, что хочет сделать любой астронавт", - сообщил он.

Пик является официально первым, а де-факто - вторым британским астронавтом. За 24 года до него полет на советскую орбитальную станцию "Мир" совершила его соотечественница Хелен Шарман. Ее экспедиция осуществлялась в рамках не государственного, а частного проекта по освоению космоса. Пик же отправился на орбиту под эгидой Европейского космического агентства и, таким образом, стал британским космическим первопроходцем.

Школьники в восхищении

В разговоре с корреспондентом ТАСС Шарман - она была сегодня почетным гостем Музея науки - вспомнила, как она летала на "Союзе", и высказала уверенность, что дети будут в восторге от космической капсулы. "Оказавшись рядом с этим модулем, я снова как будто вернулась в прошлое, - сообщила она. - Ведь это не симулятор, это настоящий аппарат, построенный для того, чтобы доставить человека в космос, и осуществивший это".

Из своего опыта Шарман вспомнила, как из-за огромной скорости за бортом возникает плазма, и то, как сильно раскачивался спускаемый аппарат сразу после раскрытия парашюта. "Союз" очень надежен, и шансы того, что вы вернетесь в безопасности на Землю, очень велики", - подчеркнула она.

Шарман не сомневается, что этот экспонат будет пользоваться огромным интересом. "Школьники будут в восхищении, и не только потому, что на нем летал Тим. Только находясь рядом, они поймут, какой он небольшой, и задумаются на самом деле, каково человеку слетать в космос", - сказала Шарман.

Для того, чтобы убедиться в том, что Шарман права в своих оценках, ждать долго не пришлось. Презентация модуля, собравшая большое количество журналистов, была специально организована до начала открытия музея. После того, как были произнесены все речи, взяты интервью, сделаны фотографии и сняты видео, пресса покинула зал, который сразу же наполнился посетителями. Среди них было много детей, которые подолгу останавливались у спускаемого аппарата "Союза" и внимательно слушали про то, как их соотечественник Тим Пик отправился в космос, благодаря российским технологиям.