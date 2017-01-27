Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусора

ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский беспилотный грузовой корабль "Конотори-6" (яп. "Аист-6") отстыковался от Международной космической станции, куда он прибыл 13 декабря 2016 года, и в настоящее время готовится к эксперименту по удалению космического мусора с орбиты Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В ближайшее время корабль опустится на 20 км и выпустит на орбиту цилиндрическое тело весом около 20 кг, которое будет имитировать космический мусор. После этого по 700-метровому проводу, который помогли разработать производители рыболовецких сетей из японской префектуры Хиросима, к нему будет подан ток. Созданное электромагнитное поле, по задумке ученых, должно затормозить объект и вывести его в плотные слои атмосферы, где он просто сгорит.

Эксперимент продлится около недели, и уже 6 февраля "Конотори-6" сам войдет в плотные слои атмосферы. Если испытание пройдет успешно, JAXA намерено использовать такие устройства для очистки орбит на высоте от 800 до 1400 км, где мусора особенно много.

По оценкам экспертов ООН, над нашей планетой вращается около 300 тыс. различных неиспользуемых искусственных объектов общей массой до 5000 тонн. В JAXA подсчитали, что среди них около 18 тыс. объектов диаметром до 10 см.