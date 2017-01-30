"Ядерная батарея" позволит российской лунной станции "заночевать" на Луне

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Использование ядерного генератора на борту российской станции "Луна-25" позволит ей пережить длинные и холодные ночи на естественном спутнике Земли, говорится в материалах, опубликованных в корпоративном журнале НПО им. Лавочкина - разработчике лунной станции.
"На протяжении лунной ночи аппаратура космического аппарата полностью выключена с обеспечением требуемого теплового режима от радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ). На время лунной ночи остаются включенными часы реального времени, получающие питание от РИТЭГ", - говорится в материалах.
День и ночь на Луне длятся 14,5 земных суток. В период лунного дня российский аппарат будет изучать Луну, а ночью погружаться в глубокий "сон". Включение и выключение аппарата на заходе и восходе Солнца будет полностью зависеть от "будильника" на бортовых часах "Луны-25", электропитание которых и будет обеспечивать РИТЭГ.
Предполагается, что станция сможет проработать на Луне до одного года. Точные сроки станут понятны после трех-пяти "лунных ночей", когда станет известно состояние аккумуляторных батарей посадочной станции.
Ранее сообщалось, что запуск космического аппарата к Луне запланирован на начало 2019 года. Целью проекта "Луна-25" станет запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Там он проведет исследования состава реголита, лунной пыли, стереосъемку места посадки с составлением 3D-карты местности, а также с помощью лазерного уголкового отражателя определит координаты посадочной станции с миллиметровой точностью.
Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.