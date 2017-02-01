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Гендиректор ЦЭНКИ: предприятие прилагает все усилия для скорейшего акционирования

Космос
1 февраля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
При этом данные источников о времени окончания процедуры акционирования ФГУП разнятся
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) прилагает все усилия для скорейшего завершения процедур акционирования. Об этом ТАСС сообщила гендиректор предприятия Рано Джураева.

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"Мы очень хотим акционироваться. Это нам даст больше валентностей для роста", - сказала она.

Мероприятия, направленные на акционирование предприятия, начались с мая 2016 года, пояснил и. о. заместителя генерального директора ЦЭНКИ по правовой работе и имуществу Максим Драгунихин. Тогда, по его словам, предприятие было включено в перечень ФГУПов, подлежащих преобразованию в акционерные общества, акции которых будут переданы госкорпорации "Роскосмос" в качестве имущественного взноса РФ.

"Преобразование ФГУП "ЦЭНКИ" в акционерное общество направлено на последующую передачу госкорпорации "Роскосмос" 100% акций создаваемого акционерного общества", - уточнил Драгунихин.

Акционирование ЦЭНКИ

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Работы по акционированию ЦЭНКИ идут согласно распоряжению Росимущества.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, завершить их планируется уже в ближайшие месяцы - до начала лета.

Другой источник агентства при этом отметил, что даже в авральном режиме провести акционирование удастся не раньше осени или - что еще более вероятно - в 2018 году. "Не готовы необходимые документы, не завершена инвентаризация объектов и оценка недвижимости. Отдельный вопрос с имуществом ЦЭНКИ на Байконуре, где стоит вопрос разграничения с казахстанской стороной передающихся им объектов", - пояснил собеседник.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году. В 2000 году ЦЭНКИ был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие.

Предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и эксплуатации космодромами России.

Как сообщалось, госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".

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