Гендиректор ЦЭНКИ: предприятие прилагает все усилия для скорейшего акционирования

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) прилагает все усилия для скорейшего завершения процедур акционирования. Об этом ТАСС сообщила гендиректор предприятия Рано Джураева.

"Мы очень хотим акционироваться. Это нам даст больше валентностей для роста", - сказала она.

Мероприятия, направленные на акционирование предприятия, начались с мая 2016 года, пояснил и. о. заместителя генерального директора ЦЭНКИ по правовой работе и имуществу Максим Драгунихин. Тогда, по его словам, предприятие было включено в перечень ФГУПов, подлежащих преобразованию в акционерные общества, акции которых будут переданы госкорпорации "Роскосмос" в качестве имущественного взноса РФ.

"Преобразование ФГУП "ЦЭНКИ" в акционерное общество направлено на последующую передачу госкорпорации "Роскосмос" 100% акций создаваемого акционерного общества", - уточнил Драгунихин.

Акционирование ЦЭНКИ

Работы по акционированию ЦЭНКИ идут согласно распоряжению Росимущества.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, завершить их планируется уже в ближайшие месяцы - до начала лета.

Другой источник агентства при этом отметил, что даже в авральном режиме провести акционирование удастся не раньше осени или - что еще более вероятно - в 2018 году. "Не готовы необходимые документы, не завершена инвентаризация объектов и оценка недвижимости. Отдельный вопрос с имуществом ЦЭНКИ на Байконуре, где стоит вопрос разграничения с казахстанской стороной передающихся им объектов", - пояснил собеседник.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году. В 2000 году ЦЭНКИ был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие.

Предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и эксплуатации космодромами России.

Как сообщалось, госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".