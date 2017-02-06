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Италия вложит €40 млн в совместный с РФ проект по имитации космических полетов

Космос
6 февраля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В рамках эксперимента Италия намерена сотрудничать в области медико-биологических проблем, фармокологиии и технологических решений
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© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Консорциум итальянских университетов и предприятий намерен вложить €40 млн в совместный с Россией эксперимент по имитации нескольких пилотируемых полетов на другие планеты. Об этом сообщил менеджер российско-итальянского проекта со стороны Италии Сауро Аддитати.

"Полный бюджет для объединения (предприятий и вузов - прим. ТАСС) этой страны составляют из €40 млн", - сказал он сказал он на совместном российско-итальянском совещании в Москве.

По его словам, Италия намерена сотрудничать в рамках эксперимента по четырем направлениям в области медико-биологических проблем, фармокологиии и технологических решений.

"На основе общего технологического ноу-хау нам удается развивать новые технологии, которые будут применяться не только для научных целей в космическом полете, но и найдут применение для коммерческих целей", - сказал он.

Как сообщили ранее Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН (организатор эксперимента), в итальянский научно-промышленный консорциум вошли более 20 промышленных компаний и университетов. Он займется отбором наиболее интересных исследований, которые могут быть включены в программу изоляции.

Ранее ИМБП и NASA договорились провести серию совместных изоляционных экспериментов для изучения психологии и работоспособности человека в длительных космических полетах. Эксперименты будут проходить в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН с 2017-го по 2021 год.

С 1967 года в ИМБП было проведено несколько подобных десятков экспериментов, самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год), "Марс-500" (2007-2011 годы). Последний имитировал полет к Красной планете, он продлился 520 суток. Для него был создан специальный наземный комплекс.

В октябре-ноябре 2015 года в Москве также прошел девятисуточный эксперимент "Луна-2015" с изоляцией шести девушек в герметичном наземном комплексе. Участницы исполняли роль команды лунного корабля.

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