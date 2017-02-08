Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2017 году Китай запустит свой первый спутник для ночной съемки поверхности Земли

Космос
8 февраля, 11:01 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
В 2019 году планируется запуск второго спутника этой серии
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/BILL INGALLS/NASA

ШАНХАЙ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в 2017 году планирует запустить свой первый спутник дистанционного зондирования Земли, позволяющий получать картинку с поверхности в ночное время суток в высоком разрешении. Об этом сообщил новостной портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Аппарат под названием "Лоцзя-1" разработан специалистами Уханьского университета. Как сообщил руководитель научной группы данного проекта Ли Дэжэн, на спутнике будет установлена высокочувствительная фототехника, которая позволит получать снимки с поверхности ночью в разрешении до 100 метров. "В ночное время можно будет рассмотреть все мосты с освещением через реку Янцзы, а также получить снимки с более высоким, чем у американских спутников разрешением", - сказал ученый.

В 2019 году планируется также запуск второго спутника этой серии "Лоцзя-2" с установленным на нем радаром для получения данных о рельефе местности и изменениях на поверхности Земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама