Источник: очередная экспедиция к МКС стартует утром 20 апреля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Запуск очередной пилотируемой экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на утро 20 апреля, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" предварительно запланирован на 10:13 мск 20 апреля", - сказал он.

В полет отправятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Дэвид Фишер. Третье место в корабле займет грузовой контейнер.

За десять дней до этого, примерно в 14:20 мск 10 апреля, на Землю вернется космический корабль "Союз МС-02" с экипажем предыдущей экспедиции. В его состав входят российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.