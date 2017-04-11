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Ракету "Сункар" создадут из "Зенита", заменив украинский двигатель на российский

Космос
11 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
По словам главы Роскорпорации Игоря Комарова, ракета будет иметь больший запас топлива
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российско-казахстанская ракета "Сункар" будет отличаться от российско-украинского "Зенита" новыми отечественными двигателями, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"От "Зенита" ракета "Сункар" будет отличаться: вместо двигателей РД-120 украинского производства будут использоваться РД-0124. "Сункар" будет иметь больший запас топлива, мощнее", - сказал он в интервью, которое будет опубликовано завтра в "Российской газете".

Ракета "Сункар" будет использована в совместном российско-казахстанском преокте "Байтерек", создающемся на Байконуре на базе стартового комплекса для ракеты "Зенит". "Проект, который мы надеемся запустить примерно в 2022-2023 годах, даст новый импульс партнерству с Казахстаном и повысит конкурентоспособность Байконура на мировой космической арене", - сказал Комаров.

"Сункар" будет аналогична ракете-носителю для проекта "Морской старт". Первую ступень ракеты планируется использовать также в ракете-носителе, создающейся для пусков с космодрома Восточный в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". В последующем "Феникс" станет основой российской сверхтяжелой ракеты-носителя.

РД-120 - жидкостный ракетный двигатель, разработанный НПО "Энергомаш", который производится на Южмаше (Украина).

РД-0124 - жидкостный ракетный двигатель, создан в КБ химавтоматики, он используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Это самый высокоэффективный кислородно-керосиновый жидкостной двигатель в мире и первый двигатель, созданный в России в постсоветский период.

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