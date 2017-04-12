В годовщину полета Гагарина в США увидят фильм о первом космонавте

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Демонстрация фильма о первом космонавте планеты Юрии Гагарине (1934-1968), трансляция сигнала с Международной космической станции, лекции в планетарии и конкурсы на лучшую самодельную ракету пройдут в США в рамках традиционной "Ночи Юрия", проводимой ежегодно в память о первом полете человека в космос.

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Как сообщили ТАСС в компании Cyberia Makerspace в Индианаполисе (штат Индиана), состоится показ фильма "Гагарин. Первый в космосе" (Gagarin. First in Space, 2013 г.). Как подчеркнул представитель компании, "для нас стало традицией отдавать должное первому шагу человечества в космос".

Шанс связаться по радио с МКС...

В Американском космическом музее в Титусвилле (штат Флорида) в течение дня все желающие смогут предпринять попытку связаться с членами экипажа Международной космической станции по радио. В 10:30 (17:30 мск) станция будет проходить над Титусвиллем, и местный лицензированный оператор с позывными Ozzie N4SCY обеспечит прием и передачу сигнала на станцию.

В Лейтнеровской семейной обсерватории и планетарии в городе Нью-Хэйвен (штат Коннектикут) будет организована специальная лекция, посвященная первому полету человека в космос, причем всем участникам при благоприятных погодных условиях будет предоставлена возможность поучаствовать в астрономических наблюдениях с использованием телескопа обсерватории.

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А в Чикагском университете в связи с годовщиной полета Юрия Гагарина пройдет лекция по истории космических исследований, в ходе которой ученые расскажут о новых открытиях, в том числе об обнаружении гравитационных волн, которые были зарегистрированы в сентябре 2015 года лазерно- интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) в штате Луизиана.

...и построить модель ракеты

В городе Москва (штат Айдахо) мероприятия по случаю годовщины первого полета человека в космос пройдут в местной школе. Для старших классов будет организована лекция по астрономии с демонстрацией снимков Вселенной, сделанных орбитальным телескопом "Хаббл" (Hubble), а младшие школьники общими усилиями построят из конструкторского набора Lego модель космического корабля. В Чарлстоне (штат Западная Виржиния) состоится демонстрация самодельных ракет и роботов. В штате Нью-Мексико один из энтузиастов приглашает всех желающих провести "Ночь Юрия" в пустыне, в лагере рейнджеров, где вдали от больших городов звезды на небосводе сияют особенно ярко.

История празднования

Инициатива отмечать годовщину первого полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года и первого старта космического корабля многоразового использования "Колумбия" 12 апреля 1981 года зародилась около полутора десятков лет назад. По данным международной организации "Ночь Юрия" (Yuri's Night), занимающейся популяризацией космических исследований, в 2011 году, когда отмечалось 50-летие исторического полета Гагарина, в этот день было проведено в общей сложности 567 мероприятий в 75 странах с участием более 100 тыс. человек. Нынешний юбилей скромнее, но и его программа включает 198 мероприятий в 50 странах.