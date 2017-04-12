Blue Origin рассказала об условиях во время полетов на суборбитальном корабле New Shepard

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания Blue Origin во главе с Джеффри Безосом рассказала об условиях, которые ждут пассажиров во время коммерческих полетов суборбитального корабля New Shepard. Путешествие на высоту 100 км от поверхности Земли будет длиться 40 минут, от момента захода людей в корабль до его приземления. Сам полет по продолжительности не превысит 11 минут, сообщило специализированное издание Space.com.

Оно приводит детали, которые рассказал Безос на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Blue Origin, который полностью автоматизирован, рассчитан на шестерых пассажиров. Для каждого предусмотрено мягкое кресло с обивкой из черной кожи, спинка которого будет наклонена так, чтобы сидящий в нем человек смог смотреть в один из больших иллюминаторов. После достижения заданной высоты суборбитальным туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Изнутри капсула оборудована поручнями-леерами, чтобы легче перемещаться в пространстве.

Пассажиров решено запускать внутрь корабля за 30 минут до старта, отчасти поэтому бортовых уборных не предусмотрено. "Сходите в туалет заранее. От старта до приземления у вас займет 40-41 минуту. Поэтому с вами все будет в порядке. Если у вас слабый желудок, то будет полезно немного обезводить организм заранее", - приводит издание слова Безоса.

Blue Origin планирует отводить на подготовку к полетам и тренировки только два дня. "Вся система разработана с самого начала так, чтобы подготовка была минимальной. Вам нужно только научиться пристегиваться и паре других вещей. Длительные тренировки не потребуются", - подчеркнул глава компании.

Он не раскрыл стоимость билета на New Shepard, первый полет которого может состояться в 2018 году. В Space.com оценивают ценовую шкалу в $200-250 тыс.. Участники симпозиума в Лас-Вегасе предложили разыгрывать по одному бесплатному билету на каждый рейс. "Замечательная идея. Мы как-то об этом не задумывались. Да, возможно, мы нечто в этом роде устроим", - сказал Безос.

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, заявивших о намерении запустить регулярные туристические полеты в космос. Совместно с консорциумом United Launch Alliance , созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый американский двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V.